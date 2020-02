TOP 5: Noticias de Deportes – 7 de Febrero de 2020

El exfutbolista Cristophe Dugarry tildó al Barcelona como “un club de payasos”, Eden Hazard podría reaparecer en el Real Madrid, Pep Guardiola aseguró que “Messi se quedará” en el club culé, Diego Simeone es el entrenador mejor pago del mundo y Marcelo Gallardo, a pesar de la operación, podría dirigir a River Plate en Santa Fe. Estas son las noticias más importantes del día.

1. Dugarry, sin filtro: “El Barça es un club de payasos”

La posible salida de Lionel Messi y el conflicto entre el plantel y la actual dirigencia tienen en vilo a todo el Barcelona. Y quien ahora dio su veredicto es el exfutbolista francés Cristophe Dugarry, quien opinó sin pelos en la lengua sobre lo que acontece en el club culé. “Es un club de payasos. Todo lo hace al revés. Tengo la impresión de que no tienen proyecto”, disparó el campeón del mundo con su seleccionado en Francia 1998, apuntando contra Josep Bartomeu y compañía.

🗣💬 "C'est un club de pitres : tout est fait à l'envers dans ce club, tu as l'impression qu'il n'y a aucun projet dans ce club !" 🇪🇸 Duga ne comprend pas ce que fait le Barça depuis quelques années et attend de voir comment tournera le club après l'ère-Messi #rmclive pic.twitter.com/C25ZIa8JKo — Team Duga (@TeamDugaRMC) February 6, 2020

2. Alivio en Real Madrid: Eden Hazard trabaja a la par del equipo

Tras la eliminación de la Copa del Rey a manos de Real Sociedad, en Real Madrid deben dar vuelta la página rápidamente y pensar en el próximo rival: Osasuna, por La Liga. Para dicho encuentro, Zinedine Zidane podrá contar con el belga Eden Hazard, quien ya entrenó a la par de sus compañeros. El segundo fichaje más caro en la historia de la Casa Blanca se encuentra inactivo desde noviembre de 2019, cuando se lesionó jugando ante el PSG francés.

3. Guardiola no duda: “Messi se quedará en el Barça; es mi deseo”

Una voz autorizada como Pep Guardiola no podía dejar de opinar en relación al turbulento presente que vive el Barcelona, y el entrenador de Manchester City no defraudó con su respuesta. Consultado por la posibilidad de que el elenco inglés sume a Leo Messi a sus filas, Pep fue tajante: “Messi se quedará en el Barça, es mi deseo”. ¿Alguna duda?

4. Diego Simeone, ¡el DT mejor pago del mundo!

Ni uno de los peores momentos futbolísticos, desde que es el entrenador del Atlético de Madrid, puede bajar a Diego Simeone de la cima en el ranking de los DT mejor pagos del mundo. Según el listado elaborado por el diario francés L’Equipe, el “Cholo” cobra nada menos que 3.6 millones de euros al mes. Completan el podio, bastante por detrás del argentino, Pep Guardiola y José Mourinho con €1.94 y €1.46 millones mensuales, respectivamente.

5. Gallardo no se baja pese a la operación: “Si me siento bien, estaré”

Finalmente Macelo Gallardo, entrenador del River Plate de Argentina, fue operado de cálculos renales y ya fue dado de alta. Tras superar exitosamente la intervención, el interrogante en los hinchas “millonarios” pasa por la posible ausencia del “Muñeco” en Santa Fe, frente a Unión, por la Superlga. “No tengo ninguna contra indicación médica. Si me siento bien, viajaré”, aseguró.

