TOP 5: Noticias de Deportes – 19 de Febrero de 2020

1. El descargo de Bartomeu tras las graves acusaciones

“El Barça no ha contratado nunca un servicio para desprestigiar a nadie. Ni a un jugador, ni a una ex jugador, ni a ningún político, directivo, presidente o ex presidente. Eso es rotundamente falso. Nos defenderemos donde haga falta en este tema, por todos los medios y delante de todos los que nos acusen de hacer estas prácticas. Lo repito, es falso que el Barça, en ningún caso, haya contratado a alguien para desprestigiar a nadie”, reconoció el máximo dirigente azulgrana.

De está manera, Bartomeu confirmó que ha dado instrucciones para que el FC Barcelona se desvincule de manera urgente de la empresa I3Ventures sl. La misma es la que se la asocia con haber sido contrata para desprestigiar jugadores, excusadores y adversarios.

Bartomeu aprovechó el evento del XIV Premio Internacional de Periodismo Manuel Vázquez Montablan, donde contestó algunas preguntas de los periodistas.

2. Reinier: “Es el sueño de toda mi familia, estoy muy feliz de cumplirlo”

Entre lágrimas en una conferencia de prensa, el brasileño Reinier fue presentado como nuevo fichaje del Real Madrid.

Reinier arrancará su aventura Blanca en el Castilla, donde dirige el histórico Raúl, con la intención de pasar al primer equipo: “Estoy contento con el recibimiento de mis nuevo compañeros y del míster, Raúl. Llevo poco y pero estoy seguro de que todo irá bien”.

El brasileño se tomó unos minutos para hablar de sus compatriotas Vinícius y Rodrygo: “Son grandes jugadores. Ayer estuve en casa de Vinícius, que es un gran amigo mío. Estoy preparado para aprovechar las ocasiones que me den y muy feliz por el recibimiento que me han dado“.

3. Una baja sensible para Mou

El delantero del Tottenham, Son Heung-min, se fractura el brazo, será operado esta semana y se perderá lo que resta de la temporada.

“No voy a contar con volver a tenerle esta temporada. Le vamos a echar de menos”, reconoció el entrenador del equipo inglés, José Mourinho.

4. Wenger habló sobre la sanción Del City

El histórico entrenador del Arsenal fue contundente sobre la sanción que recibió el Manchester City la semana pasada y que sacudió al fútbol: “Siempre he abogado por respetar las reglas y obligar a los clubes a trabajar de acuerdo con los ingresos reales que tienen. Las reglas son lo que son y hay que respetarlas. Quien no respete y sea sorprendido tratando de eludir las reglas a través de estructuras más o menos legales, debe ser castigado“.

El ex técnico de Arsenal sufrió la partida de jugadores importantes en sus equipos con destino al City: Emmanuel Adebayor, Bacary Sagna, Gaël Clichy, Kolo Toure o Samir Nasri.

5. El nuevo balón de la Champions

A partir de los partidos de octavos de final, la pelota del torneo más importante del Viejo Continente será de color púrpura.

La misma se llama Estambul 20, debido a que la final de la Champions League se jugará en la capital turca el próximo 30 de mayo.

