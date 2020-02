Tras ganar el Super Bowl ¿Andy Reid se retira o se queda con los Chiefs?

El domingo los Chiefs de Kansas City alcanzaron el pináculo de la NFL con su primer campeonato del Super Bowl desde 1969.

La temporada que terminó con una sequía de 50 años para los chicos de Kansas City fue dirigida por el entrenador en jefe Andy Reid, quien tuvo su logro tras una década de dos intentándolo.

Desde que asumió el cargo de entrenador en jefe de los Philadelphia Eagles en 1999, el veterano jugador solo había logrado que sus equipos tuvieran una aparición en el Super Bowl, perdiendo de manera desgarradora ante los Patriotas de Nueva Inglaterra en el 2004 después de una impresionante temporada regular de 13-3.

Reid, de 61 años, ingresó a las filas de entrenadores en 1982 como asistente en BYU. Una década más tarde se unió a los Green Bay Packers en su primer papel en la NFL y desde entonces no ha vuelto la vista atrás. Con un campeonato ahora en su haber, a Reid se le preguntó el lunes si la jubilación se le había pasado por la cabeza.

Por lo que parece, el entrenador en jefe de los Chiefs no irá a ningún lado por el momento.



“Saben qué, realmente no he [pensado en la jubilación]”, dijo Reid. “Todavía disfruto haciendo lo que estoy haciendo. Tengo a este joven quarterback [Patrick Mahomes] por aquí que me facilita la vida todos los días. Es un placer venir a trabajar y tener la oportunidad de entrenarlo a él y a sus compañeros de equipo”, dijo.

“[El gerente general de los jefes] Brett Veach comprende lo que se necesita para ganar, el número 1, pero también el tipo de personas con las que disfrutamos trabajar”, continuó Reid. “Trae ese tipo de chicos y lo hace agradable. Entonces, realmente no he ido allí (a pensar en el retiro)”.



Reid llegó a Kansas City en 2013 y llevó al equipo a un récord de 43-21 y tres apariciones en playoffs, incluida la primera victoria de la franquicia en los playoffs en 22 años, en sus primeras cuatro temporadas al timón. En junio de 2017, el equipo lo firmó con una extensión de contrato de cinco años que abarca hasta el final de la temporada 2021.

“Me gustaría agradecer a Clark y a toda la familia Hunt por la oportunidad de continuar mi carrera como entrenador aquí en Kansas City”, dijo Reid en un comunicado de 2017. “Hemos progresado bastante en las últimas cuatro temporadas, pero aún no hemos terminado. Vamos a seguir trabajando hacia nuestro objetivo final de ganar campeonatos. He sido bendecido por el apoyo de la comunidad, nuestros fanáticos, la familia Hunt y todo el personal de Chiefs. Espero con ansias los próximos años como entrenador en jefe de los Jefes de Kansas City”.

El desempeño en el campo de los Chiefs solo ha aumentado en las tres temporadas desde esos comentarios. Más notablemente en 2018 y 2019, donde Reid ha liderado a su equipo tres títulos consecutivos de la AFC Oeste, juegos consecutivos del Campeonato de la AFC y ahora la segunda temporada ganadora del Super Bowl en la historia de la franquicia.

Con varios de sus principales contribuyentes fichados para las próximas temporadas, incluido el MVP QB Patrick Mahomes, que se está acercando a un acuerdo sin precedentes en esta temporada baja, existe una gran probabilidad de que Reid termine su contrato en Kansas City.