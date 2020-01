Cómo ver UFC 246 en TV, Phone o Dispositivo de Streaming

Conor McGregor se enfrentará con Donald Cerrone en el peso welter en el evento principal de UFC 246, que tendrá lugar en el T-Mobile Arena en Las Vegas el sábado.

Ya no puede solicitar UFC PPV a través de su proveedor de cable o UFC.tv, pero puede solicitar el UFC 246 PPV aquí a través de ESPN + y luego mirar en un dispositivo de transmisión conectado a la TV como un Amazon Fire Stick, Apple TV, Roku, PlayStation 4, o Xbox One, o en su computadora, teléfono o tableta.

Los precios y las opciones de pedido varían dependiendo de si ya eres un suscriptor de ESPN +, así que aquí hay un resumen de todo lo que necesitas saber para ver UFC 246: McGregor vs Cowboy:

Cómo comprar UFC 246 si no tiene ESPN +

Puede obtener una oferta especial que incluye una suscripción de un año a ESPN + (valor de $49.99) y UFC 246 (valor de $64.99) por $84.98, lo que equivale a un ahorro de alrededor del 26 por ciento. Usted puede comprar ese paquete aquí mismo :

O, si desea comprarlos por separado, puede simplemente registrarse para un mes de ESPN + por $4.99 aquí mismo y luego siga las instrucciones para los suscriptores actuales de ESPN +.

Sin embargo, con la cantidad de UFC (y otros deportes) en ESPN + , la mayoría de los fanáticos de MMA probablemente conservarán ESPN+ a largo plazo, lo que significa que el valor del paquete es la mejor manera de hacerlo si aún no tienes ESPN +.

Cómo comprar UFC 246 si ya tiene ESPN +

Los suscriptores actuales de ESPN + pueden comprar el UFC 246 PPV por sí mismo aquí . Asegúrate de haber iniciado sesión en tu cuenta ESPN +, luego selecciona el enlace “¿Solo buscas UFC 246? Obtenlo por $ 64.99 aquí”:

Además, incluso si ya está suscrito a ESPN +, también puede obtener el precio especial del paquete. Pero en lugar de comenzar una nueva suscripción a ESPN +, solo extenderá su suscripción actual por un año y obtendrá el UFC 246 PPV por un total de $ 84.98. Usted puede obtener ese paquete aquí :

Dónde ver UFC 246

Una vez que se haya registrado en ESPN + y haya comprado el PPV, hay varias formas diferentes de ver McGregor vs Cerrone y la tarjeta principal completa UFC 246.

Puedes ver las peleas en tu computadora a través de ESPN.com , o puede mirar en su teléfono (compatible con Android y iPhone), tableta, Roku , Amazon Fire TV , Apple TV, Chromecast, PlayStation 4 , Xbox One u otro dispositivo de transmisión compatible a través de la aplicación ESPN.

Para todas esas opciones, deberá iniciar sesión con su cuenta de ESPN + para ver las primeras preliminares (ESPN +) y la tarjeta principal (ESPN + PPV). También puede ver el segundo conjunto de prelims (ESPN) de esta manera si inicia sesión con un proveedor de cable.

Vista previa de UFC 246

La última victoria de McGregor (21-4 MMA, 9-2 UFC) llegó en noviembre de 2016, cuando golpeó a Eddie Alvarez en la segunda ronda de su combate UFC 205. No volvería a pelear en la promoción hasta octubre de 2018, debido en parte a su combate de boxeo de agosto de 2017 con Floyd Mayweather Jr., cuando cayó ante el campeón de peso ligero Khabib Nurmagomedov a través de la manivela del cuello en la cuarta ronda en UFC 229.

Esa fue su última pelea. Desde entonces, ha tenido múltiples enfrentamientos con la ley.

“Estoy disfrutando de mi entrenamiento. Me escuché a mí mismo, lo que necesitaba hacer en mi configuración de entrenamiento y fuera del gimnasio, y los ejecuté”, dijo McGregor a ESPN . “Seguí lo que me dije que necesitaba hacer. Y me dio energía. Me dio concentración. Y ahora estoy feliz. Estoy disfrutando de mi entrenamiento”.

Inmediatamente antes de la pelea de McGregor con Cerrone (36-13 MMA, 23-10 UFC), otra ex campeona buscará volver a encarrilar su carrera: Holly Holm (12-5 MMA, 5-5 UFC), que se encontrará con otros peso gallo Raquel Pennington (10-7 MMA, 7-4 UFC).

Desde que Holm terminó el reinado de Ronda Rousey en la cima de la división en UFC 193 en noviembre de 2015, ha ido 2-5, perdiendo cuatro peleas por el título en ese lapso, incluidas dos por el cinturón de peso pluma.

“Si todavía no intentara escalar y luchar por ese cinturón, ¿para qué estaría haciendo este deporte? Siempre digo que no estoy aquí por una cinta de participación ”, dijo Holm, según MMA Junkie . “Estoy aquí por el oro, y voy a trabajar para llegar allí, y cada pelea me tomo tan en serio como la siguiente”.

“Sí, fue desgarrador no poder recuperar ese cinturón en el verano, pero todavía estoy dando vueltas. Todavía estoy avanzando, y no estaría haciendo esto si no tuviera grandes sueños para mí. Simplemente me alejaría, así que sí, cada pelea que tengo es, para mí, siempre está pendiente del premio”.

Tarjeta UFC 246

Tarjeta principal (10 p.m. ET)

Conor McGregor vs Donald Cerrone, peso welter

Holly Holm vs Raquel Pennington, peso gallo femenino

Aleksei Oleinik vs Maurice Greene, peso pesado

Claudia Gadelha vs Alexa Grasso, peso paja femenino

Anthony Pettis vs Carlos Diego Ferreira, peso ligero

Tarjeta de Preliminares (8 p.m. ET):

Roxanne Modafferi vs Maycee Barber, peso mosca femenino

Andre Fili vs Sodiq Yusuff, peso pluma

Drew Dober vs Nasrat Haqparast, ligero

Chas Skelly vs Grant Dawson, peso pluma

Tarjeta de Preliminares Tempranas (6 p.m. ET):

Aleksa Camur vs Justin Ledet, peso semipesado

Tim Elliott vs Askar Askarov, peso mosca

Brian Kelleher vs Ode Osbourne, peso gallo

Sabina Mazo vs J.J. Aldrich, peso mosca femenino