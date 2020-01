Stefanos Tsitsipas golpeó a su papá: ¿qué hizo la madre del tenista?: VIDEO

El tenis suele ser un deporte bastante interesante y exigente, pero han sido varios los tenistas que en medio de la emoción han protagonizado todo tipo de hechos acalorados en el terreno de juego, que los deja muy mal parados ante el público. Y esta vez fue Stefanos Tsitsipas quien se salió de sus casillas dando el peor espectáculo de su vida en la ATP Cup, lo que lo convirtió en la comidilla de todos.

El joven griego armó tremenda pataleta en el partido que jugó contra Nick Kyrgios al perder el primer set, y fue tal su furia, que perdió el control hasta el punto de terminar estrellando su raqueta contra la banca. Lo peor de todo es que en medio de su ataque de ira resultó golpeando a su padre, quien es el capitán del equipo griego de tenis, en el brazo, quien estaba sentado allí observando incrédulo el comportamiento del deportista.

Tras recibir el impacto con la raqueta, el padre del tenista se levantó de su silla con visible gesto de dolor, y como si fuera una escena con un niño chiquito, que la hizo más bochornosa todavía, desde la tribuna tuvo que intervenir la madre del tenista, quien bastante molesta fue captada por las cámaras mientras se acercaba a su hijo para regañarlo.

Stefanos Tsitsipas hurts father with racket swipe in ATP Cup meltdownStefanos Tsitsipas's father was left with a bruised arm after the world No 6 lashed out with his racket. The mid-match meltdown occurred during the Greek's game with Nick Kyrgios at the ATP Cup. His father and coach Apostolos Tsitsipas was caught by Tsitsipas’s angry racket swipe as he reacted to losing the opening set on a tie-break in Brisbane. Speaking after the game Stefanos Tsitsipas joked that he had been 'grounded' by his father 2020-01-07T17:36:57.000Z

Julia Apostoli, quien fue una de las glorias del tenis en Grecia, se levantó de su silla y desde la gradería le hizo saber a Tsitsipas su desaprobación por semejante grosería.

El hecho dejó con la boca abierta al público asistente que criticó la conducta del tenista.

Al final Tsitsipas terminó yéndose del juego no solo con su imagen por el piso, sino que además perdió el partido con resultados de 7-6(7), 6-7(3) y 7-6(5).

Incredible Stefanos Tsitsipas Winner Round the Netpost! | ATP Cup 2020Shot of the decade?! (so far) Watch official ATP tennis streams from every tournament: http://tnn.is/YouTube Subscribe to our channel: https://www.youtube.com/tennistv?sub_confirmation=1 Tennis TV is the OFFICIAL live streaming service of the ATP Tour. Tennis TV features live streaming and video on demand of over 2,000 ATP tennis matches in full each year on PC, Mac, mobile & tablet apps on iOS & Android plus… Apple TV, Roku, Amazon Fire TV, Samsung Smart TV, Android TV, PlayStation 4, Xbox One and Chromecast. http://tnn.is/YouTube 2020-01-05T12:16:40.000Z

El partido marcaba el encuentro entre Australia y Grecia por el Grupo F de la ATP Cup.

El tenista griego ocupa la sexta posición en el ranking mundial de la ATP.

El año pasado Apostolos Tsitsipas, padre del tenista, quien se recuperó del raquetazo que le dio su hijo, fue elegido como la mejor figura deportiva de Grecia, y recibió el premio.

“Me gustaría transmitir a Stefanos que todos los griegos están de acuerdo en que es un gran modelo a seguir de excelencia y que merece este premio. Para lograr grandes cosas necesitas tres cosas: talento, alma, trabajo duro. Sé cuánto han trabajado juntos, y lo hicieron”, dijo en su momento el presidente Prokopios Pavlopoulos. “Usted ha demostrado que la nueva generación. tiene un enorme potencial y sin trabajo duro, no puede tener éxito”.

Eso no debió suceder. Lo que pasó yo no esperé que sucediera… estaba fuera de control”, dijo el joven al final del juego, en diálogo con la prensa, admitiendo que su reacción fue motivada por la frustración de ir perdiendo, pero en redes sociales ha sido duramente criticado.