Real Madrid vs Sevilla Live Stream: Cómo ver el juego en Estados Unidos?

El Real Madrid enfrentará a Sevilla en el juego de La Liga este sábado 18 de enero en el estadio Santiago Bernabéu.

En los Estados Unidos, el partido (hora de inicio a las 10 a.m. ET) será televisado por beIN Sports (transmisión en inglés) y beIN Sports en Español (transmisión en español). Pero si no tiene cable, puede ver una transmisión en vivo del partido en su computadora, teléfono o dispositivo de transmisión a través de uno de los siguientes servicios de transmisión de TV en vivo sin cables:

Heavy puede ganar una comisión de afiliado si se registra a través de un enlace en esta página

BeIN Sports y beIN Sports en Español son dos de más de 95 canales de TV en vivo incluido en el paquete principal de FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Empieza la prueba gratuita de FuboTV

Una vez que se haya registrado para su prueba gratuita de FuboTV, puede ver una transmisión en vivo de Real Madrid vs Sevilla (transmisión en inglés o español) en su computadora a través del sitio web de FuboTV, o en su teléfono (compatible con Android y iPhone), tableta, Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, Chromecast u otro dispositivo compatible a través de la aplicación FuboTV.

Si no puede ver en vivo, FuboTV viene con 30 horas de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a 500 horas), así como una función de “Retroceso de 72 horas”, que le permite ver el partido hasta tres días después de que salga al aire, incluso si no lo graba.

Sling TV ofrece varios paquetes y complementos diferentes, muchos de los cuales incluyen beIN Sports y / o beIN Sports en Español. Sling es el servicio de transmisión más barato con beIN Sports si planeas mantenerlo a largo plazo.

Los paquetes “Sling Orange + Sports Extra” (49 canales) y “Sling Blue + Sports Extra” (58 canales) incluyen beIn Sports y cada uno cuesta $30 durante el primer mes ($40 por mes después de eso):

Obtenga Sling TV

El paquete “World Sports” (siete canales) incluye beIN Sports y cuesta $10 por mes o $60 por un año:

Get Sling TV World Sports

El paquete “Lo mejor del español” (23 canales) incluye beIN Sports en Español y beIn Sports Connect. Cuesta $10 por mes:

Get Sling TV Best of Spanish

Una vez registrado en Sling TV, puede ver una transmisión en vivo de Real Madrid vs Sevilla (transmisión en inglés o español) en su computadora a través del sitio web de Sling TV, o en su teléfono (compatible con Android y iPhone), tableta, Roku, Apple TV , Amazon Fire TV, Chromecast, Xbox One u otro dispositivo de transmisión a través de la aplicación Sling TV.

Si no puede ver en vivo, Sling TV incluye 10 horas de DVR en la nube.

Real Madrid vs Sevilla

Con 40 puntos en 19 partidos, el Real Madrid ocupa el segundo lugar en la tabla de la liga, detrás del Barcelona en el diferencial de puntos. No han perdido en ninguna competencia desde el 19 de octubre, cuando cayeron ante Mallorca 1-0 en Palma por su única derrota en La Liga.

El domingo, Los Blancos se adjudicó la Supercopa de España, superando al Atlético de Madrid por 4-1 en los penaltis después de que los equipos jugaron un empate sin goles.

“A veces lo encontramos difícil, pero creíamos que podíamos ganarlo hasta el final”, dijo el manager del Real Madrid, Zinedine Zidane, según el sitio web oficial del club .” Trabajamos duro y luchó hasta el pitido final. Es una verdadera victoria del equipo. Ambos juegos fueron difíciles, pero este aún más. Luchamos contra la brillante oposición”. Y añadió: “Trabajamos duro y fuimos pacientes. Tuvimos algunas dificultades al comienzo de la temporada, pero eso puede suceder. Ahora tenemos que estar contentos con este título, pero es una temporada larga. Todavía hay muchas competiciones en juego y apenas estamos comenzando ”.

También el domingo, el Sevilla aplastó al lado de Tercera División Escobedo 5-0 en la segunda ronda de la Copa del Rey. Se enfrentarán al club de la Liga Levante en los octavos de final el miércoles.

Los Nervionenses han perdido solo una vez en sus últimos 11 partidos de La Liga, ocupando el cuarto lugar en la mesa con 35 puntos a través de 19 partidos, detrás del Atlético de Madrid en el diferencial de puntos.

El Real Madrid superó al Sevilla 1-0 en Andalucía el 22 de septiembre por cortesía de un conteo de Karim Benzema en el minuto 64.

“Tienen un increíble nivel de talento y será bueno enfrentarlos”, dijo el centrocampista del Sevilla Joan Jordán sobre el Real Madrid, según AS . “Estoy convencido de que iremos allí y lucharemos como animales, que iremos por ellos y que lucharemos por la victoria”.

El Sevilla ha rendido 18 goles en el juego de la liga, la cuarta mejor marca. También anotaron solo 24 goles, la tercera peor cifra entre los 13 mejores clubes de la liga de 20 equipos.

“La confianza en el grupo es total. Lo importante es el trabajo realizado por el grupo, que creamos oportunidades y sabemos que la dinámica cambiará”, dijo Jordán, según AS. “Los objetivos vendrán. No estoy ocultando que es algo que tenemos que mejorar, pero estoy convencido de que los objetivos vendrán”.

El jueves, el Sevilla anunció el fichaje del delantero marroquí Youssef En-Nesyri del equipo Leganés. El jugador de 22 años podría hacer su debut en el Sevilla el sábado.

Te mostramos cómo ver una transmisión en vivo del partido Real Madrid vs Sevilla de hoy en línea si no tienes cable y vives en los Estados Unidos.