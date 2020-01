Tras su muerte Kobe Bryant se anota otro triunfo : ¿era su sueño incompleto?

Kobe Bryant estaba en su primer año de elegibilidad para obtener uno de los reconocimientos que cualquier estrella de las canchas quisiera conquistar: “El monumento viviente más grandioso de la NBA” y su nombre estaba en consideración en la balota junto a otros nombres de alto perfil. La lista final de los incluidos no ha sido anunciada aún – bueno, excepto por uno.

Bryant será consagrado el 29 de Agosto en Springfield, Massachusetts, como parte de la clase del 2020, según Sams Charania de The Athletic.

El jugador estará en la selección en su primer año de elegibilidad y tomará su merecido lugar junto a otros grandes de los Lakers como Magic Johnson, Shaquille O´Neal, Kareem Abdul-Jabbar, Elgin Baylor y Jerry West.

“Se espera que sea la clase más épica de la historia con Kobe, Tim Duncan y Kevin Garnett”, ha dicho el presidente del Salón de la Fama, el señor Jerry Colangelo. “Kobe será honrado de la manera que debe ser”, dijo.

El resto de la clase 2020 del Salón de la Fama será anunciado en Abril. Entre los otros nominados están Kevin Garnett, Chris Bosh, Tim Hardaway, Shawn Marion y Tim Duncan.

El domingo, Hector Molina, de noticias WWLP 22 en Springfield Massachusetts, le preguntó a John Delova, presidente del Naismith Memorial Hall of Fame, acerca del significado de Bryant para el juego y su próxima consagración.

El Salón de la Fama cubrió su cartel de purpura y dorado en señal de respeto, y Delova le dijo a Molina: “inspiración en el baloncesto, una persona poderosa en el baloncesto, usted sabe, cinco campeonatos, 18 selecciones al juego de las estrellas, elegible para llegar al Salón de la Fama este verano. Estábamos ansiosos por lograrlo, de que se diera, digo, esto es simplemente increíble, surrealista”.

Para Bryant, esa nunca fue la meta final. Él siempre quiso ser grande y puso todo su esfuerzo para convertirse en uno de los grandes en la historia, (ser exaltado en su primer año de elegibilidad). Cuando los Lakers retiraron ambas camisetas – la número 8 y la número 24, en una emotiva ceremonia de retiro de número en diciembre de 2017, Bryant habló sobre “el sueño”. Ese sueño era más sobre el viaje que sobre los elogios.

“Esos tiempos en los que te levantas temprano y trabajas duro”, dijo Bryant en la ceremonia de retiro de sus números, via Inc. “Esos tiempos en los que te quedas levantado hasta tarde y trabajas duro; esos tiempos en los que no sientes como si estuvieras trabajando, estás tan cansado que no quieres presionarte, pero lo haces de cualquier forma, ese es auténticamente el sueño”.

Kevin Garnett y Tim Duncan sin duda se unirán a Kobe Bryant en el Salón de la Fama este año.

La ceremonia de inducción, como también se le llama, está programada para el 29 de agosto y ellos estarán arriba del escenario dando sus discursos. De cualquier manera ellos no tendrán a su buen amigo y rival allí a su lado. El mundo nunca escuchará el discurso de Bryant en el Salón de la Fama.

Garnett con frecuencia habla de su respeto por Bryant. Su momento favorito fue en el “maderamen”, bromeando con él durante el primer juego de las estrellas de Bryant en el Madison Square Garden en 1997. Garnett dice que se conectó con él en lo que llamó el “aliado elegido por Dios”.

Mientas Duncan fue visto llorando junto a la cancha durante el partido Spurs vs Raptors el domingo pasado en San Antonio, ambos equipos pararon el reloj en 24 segundos en homenaje a Bryant.

“No hay palabras que puedan describir cómo nos sentimos al respecto”, dijo a los periodistas Gregg Popovich, entrenador de los Spurs. “Todos estamos pensando en su familia y el proceso que están atravesando ahora, allí es donde todos nuestros pensamientos deben estar”.