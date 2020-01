Los primeros 3 golazos de Cristiano en el 2020: ¿contra quién?: VIDEO

Cristiano Ronaldo brilló con sus goles en el 2019, y habiendo pasado solo un par de días desde que empezó el 2020, el portugués volvió a hacer de las suyas, demostrando por qué muchos lo consideran el mejor jugador del mundo.

El CR-7 hizo tres goles en el triunfo 4-0 que logró la Juventus contra el Cagliari, lo que lo confirma en el liderato de la Serie A junto al Inter.

Cristiano se convirtió en el rey de la velada futbolística, junto a Gonzalo Higuaín, quien anotó el otro gol del partido.

Y es que con su poderío y decisión, Ronaldo supo aprovechar las opciones de gol consolidando su “hat trick”, que pudo incluso haber llegado a ser mayor, ya que en el juego tuvo varias oportunidades de definir de cabeza. Pero el portugués debió esperar al segundo tiempo para lucirse.

El primer gol vino por un error de Ragnar Klavan que Cristiano no perdonó. Igual ocurrió al minuto 69, cuando el CR-7 convirtió un penal que fue cobrado de manera ejemplar.



Acto seguido Higuaín hizo de las suyas y no conformes con la amplia ventaja que llevaban sobre el equipo rival, regresó Cristiano para sellar el marcador.

Con el resultado, la Juventus dejó ver que está para grandes cosas en l temporada, pues de un total de 18 partidos que se han disputado han ganado 14, empatado 3 y solo han probado la hiel de la derrota en una ocasión.

Con esa manera de jugar, sin duda el CR-7 puede seguir sintiendo que es el mejor jugador d ela historia, como lo confesó en septiembre pasado en una sonada entrevista con el periodista Piers Morgan para la cadena británica ITV, donde afirmó que nadie lo alcanza, ni mucho menos lo sobrepasa.

“No puedo controlar lo que le gusta a la gente, a algunas personas les gusta este jugador o ese jugador. Para mí, (soy) el número uno en la historia. Sé que soy uno de los mejores de la historia del fútbol”, aseguró Cristiano, quien dijo que para él no existe ser número 2 o 3 del mundo. “El único número que conozco es el 1”, dijo.



Pero los asuntos sobre su imagen no terminaron allí, pues el portugués volvió mostrar que en realidad se siente poderoso, que hasta confesó cuál es su meta en asunto de premios y reconocimientos.

“Quiero ganar la mayor cantidad de Balones de Oro de la historia. Me encantaría y creo que lo merezco. Messi es un tipo fantástico y un jugador fantástico, pero creo que después de tener seis, siete u ocho (Balones de Oro), estaré más por encima de él”, comentó Cristiano, dejando ver que tampoco piensa que su archirrival en el fútbol lo superará cuando la historia los juzgue a ambos.