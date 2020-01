TOP 5: NOTICIAS DE DEPORTES -22 de Enero de 2020

El mundo del deporte no para de hablar del “beso” que parecieron darse Cristiano Ronaldo y Dybala en el partido de la Juventus contra el Parma, y hoy muchos se preguntan si en realidad fue besito o un efecto visual.

Por otro lado, un boxeador de los grandes quiere pelear contra Conor McGregor, pero falta ver que el irlandés acepte.

Y en titulares de deportes el rechazo de Maradona a dirigir una selección sudamericana y los elogios al Kun Agüero también son protagonistas de la jornada.

1. Cristiano Ronaldo besó a Paulo Dybala en la boca

Cristiano Ronaldo siempre está dando de qué hablar no solo por su inmenso talento para el fútbol o por sus declaraciones alejadas de la humildad sino también por su manera de ser o por acciones que a veces dejan a sus fans más fieles con la boca abierta. Y esta vez el CR-7 volvió a ser tema de conversación por un tierno besito que se dio con su gran amigo Paulo Dybala, en el partido de la Juventus frente al Parma.

El portugués estaba tan emocionado de haber sido uno de los protagonistas del encuentro en Turín con el doblete que anotó y que le dio el triunfo 2-1 a su equipo, que al momento de festejar uno de sus goles tuvo el cariñoso gesto con el argentino del que todo el mundo está hablando.

Cristiano y Dybala fueron los responsables del bello tanto al minuto 58, ya que el argentino habilitó al CR-7 y luego llenos de emoción corrieron hasta la esquina y antes de darse tremendo abrazo se chocaron dándose el mentado besito del que sigue hablándose en redes sociales.

Aunque viendo el video pareciera más que fue un accidente propio de la emoción pareciera por la rapidez de las imágenes que sí hubo beso calculado.

Internet no perdonó lo ocurrido y desde entonces los mensajes y los memes por el beso no se han hecho esperar.

2. Investigan a Antonio Brown por presunta agresión

Antonio Brown está siendo investigado por una posible agresión, según un reportero de ESPN, quien agregó que el ex jugador de los Patriots de Nueva Inglaterra todavía no ha sido arrestado en este momento.

TMZ informó que Antonio Brown “ha sido acusado de delito grave de robo y agresión a raíz de un incidente con un conductor que trabaja para una empresa de mudanzas”. La policía no ha confirmado los reportes, pero TMZ informó que hubo “una respuesta importante de las fuerzas del orden público a la casa de Brown en Hollywood, Florida”, y se considera una “escena activa”.

“La policía de Hollywood está investigando a Antonio Brown por una posible agresión en su casa hoy, dijo a ESPN una fuente. Todavía hay una escena activa en la casa de Brown mientras la policía determina si se presentarán cargos de agresión contra él. Hasta el momento no ha sido arrestado. La historia viene en breve”, aseguró el periodista Cameron Wolfe, reportero de ESPN. “La policía cree que no es una situación doméstica, dice la fuente. Más información en camino”, agregó el reportero, quien no reveló más detalles ni el nombre del acusador.



3. Terence Crawford quiere pelear con Conor MCGregor

Luego del triunfo reciente de Conor McGregor, otro boxeador superestrella está interesado en pelear con el irlandes si la estrella de la UFC persigue un día más de pago en el mundo del boxeo para finales de este año.

El promotor de boxeo del Salón de la Fama Bob Arum, quien ha promovido tanto a Floyd Mawyeather Jr. como a Manny Pacquiao en el pasado, le dijo a Michael Woods en el podcast de Talkbox, que su compañía, Top Rank Inc., estaba buscando un acuerdo de dos peleas con McGregor y el UFC en nombre del campeón welter de la OMB, Terence Crawford.

“Bueno, ya saben, ves a Conor McGregor hablando de Mayweather y hablando de Pacquiao”, dijo Arum. “Me encantaría que Crawford peleara contra McGregor, una vez (bajo) las reglas de la MMA y otra (bajo) las reglas del boxeo”.

Crawford, de 32 años, oriundo de Omaha, Nebraska, ha ganado títulos mundiales en tres clases de peso diferentes y está clasificado entre los mejores peleadores en las listas de libra por libra más prestigiosas del boxeo.



4. El Kun Agüero le da la victoria al Manchester City

El Kun Agüero sigue demostrando por qué es considerado uno de los futbolistas más grandes del momento, y esta vez dio muestra de gallardía en el partido entre el Manchester City y el Sheffield United, donde su actuación le dio el triunfo a su equipo con el único tanto del partido.

El argentino fue enviado al campo de juego al minuto 5 del segundo tiempo y al minuto 73 anotó en la fecha 24 de la Premier League.

Y más allá de los elogios que recibió el Kun, quien ya lleva 7 goles en el 2020, le dio a su equipo la ilusión de pelearse el título con el Liverpool.



5. Maduro le pide a Maradona que dirija selección venezolana de fútbol

Para nadie es un secreto que Maradona guarda una enorme amistad con el presidente de Venezuela Nicolás Maduro, y justo cuando el exmundialista está de visita en el país sudamericano, el mandatario le pidió al argentino que dirija los destinos de la selección venezolana de fútbol.

Así lo dio a conocer el sitio Infobae, donde se aseguró que tras la renuncia de Rafael Dudamel, Maduro hizo el ofrecimiento al Pelusa.

A pesar del inmenso cariño que une a Maradona con el presidente venezolano, por ahora el exfutbolista rechazó la oferta, pues desea seguir dirigiendo a Gimnasia y Esgrima La Plata.

“Cuando termine todo esto, será un placer”, comentó Maradona, dejando abierta la posibilidad de dirigir al seleccionado de Venezuela en un futuro.