TOP 5: NOTICIAS DE DEPORTES 17 de Enero del 2020

El mundo de los deportes tiene como protagonista este viernes al fútbol y el boxeo.

Por un lado, los titulares no paran de hablar del regreso de la calidad futbolística en Neymar, quien lleva una maravillosa temporada con el PGS con la que batió un récord.

Asimismo, y ante la grave lesión de Luis Suárez, afirman que Messi estaría intercediendo para que el jugador que lo reemplace en el Barcelona sea un amigo suyo argentino.

Y en materia de boxeo, Andy Ruíz ya recibió una millonaria oferta para regresar al ring en marzo próximo.

Si quieres enterarte de estos y otros hechos que aparecen hoy en los titulares, sigue leyendo:

1. Neymar bate récord en esta temporada

Neymar empezó el 2020 mostrando que volvió a ser el crack del fútbol que muchos estaban esperando volver a ver. Y su show de lujo ocurrió en el partido en el que el PSG le ganó al Mónaco con marcador de 4-0.

El brasilero batió récord al anotar sin parar en su octavo partido consecutivo desde un tiro penal, igualando a Mbappé y Bianchi. Así las cosas, el astro del balompié tiene un total de 9 goles y 6 asistencias esta temporada.

Con esta nueva anotación Neymar tiene ya 64 goles con el PSG y más de 300 en toda su carrera profesional.



2. Murió el papá de Dwaney Johnson “La Roca”

WWE Hall of Famer Rocky Johnson, Father Of Dwayne 'The Rock' Johnson, Dead At 75WWE Hall of Famer Rocky “Soul Man” Johnson, father of Dwayne "The Rock" Johnson, has died at 75, the WWE announced Wednesday. 2020-01-16T01:46:19.000Z

Rocky “Soul Man” Johnson, padre del exluchador y famoso actor de Hollywood Dwayne Johnson, más conocido como “La Roca”, murió, causando mucho dolor en el mundo del deporte.

El legendario peleador, considerado una de las estrellas más sobresalientes del mundo del boxeo y miembro del Salón de la Fama de la WWE, falleció el miércoles a la edad de 75 años.

La triste noticia la reveló la empresa World Wrestling Entertainment (WWE), a través de un comunicado en el que lamentó la pérdida. “Una pérdida para todos los fanáticos de @WWE, Rocky Johnson fue un deportista que rompió barreras. Nuestros pensamientos están con su familia en este momento”, comentó a través de su cuenta de Twitter el miembro ejecutivo de la organización y luchador de la WWE Paul “Triple H” Levesque.

Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte del boxeador, quien entre sus muchos méritos y reconocimientos tuvo el hecho de ser el primer afroamericano en ganar los cinturones de peso pesado de Georgia y Florida.



3. Dictan orden de arresto contra Odell Beckham por nalguear a policía

Odell Beckham Jr. Slaps Cops Ass While Celebrating LSU National ChampionshipWatch Odell Beckham Jr. slap a cop's ass during LSU National Championship celebration 2020-01-15T02:32:52.000Z

El jugador Odell Beckham se encuentra en el ojo del huracán, luego de que la policía dictara orden de arretso en su contra por haber irrespetado a un policía.

Medios deportivos no dejan de hablar del incidente en el que el receptor de los Browns golpeó en el trasero a un uniformado que se encontraba en los vestidores, celebrando el triunfo de su equipo. Allí y como si fuera un acto de mucha gracia, la estrella de la NFL nalgueó a un oficial del Superdomo, que se estaba quejando de que había humo de cigarro en el lugar.

Los Cleveland Browns emitieron un mensaje donde dicen que están enterados y advierten que ayudarán en el caso. Beckham Jr. podría podría enfrentar una pena de hasta seis meses de prisión, al igual que una fuerte multa económica.



4. Aseguran que Messi pidió un argentino para reemplazar a Suárez

¡Estos son los posibles sustitutos por la lesion de Luis Suarez!Te presento los posibles sustitutos que podría traer el Barcelona después de la lesión del uruguayo Luis Suárez.Gracias por ver este video, no olvides suscribirte y dejarme un Like que te lo agradecería mucho. 2020-01-14T01:30:25.000Z

La lesión de Luis Suárez ha afectado mucho al Barcelona, y en medio de su recuperación, son muchos los rumores que han surgido sobre quién pudiera reemplazarlo y ahora se afirma que Messi estaría solicitando que sea un argentino quien tome el puesto del crack uruguayo.

Y mientras pasan los cuatro meses que tomará la recuperación de Suárez por la lesión de meniscos en su pierna derecha, corre con más fuerza el rumor de la petición de Messi.

“Ha pedido un jugador que ya pidió en su momento”, aseguró Eduardo Inda, periodista del programa “El Chiringuito de Jugones”. “Ese jugador es el Kun Agüero, que además tiene una relación inempeorable (sic) con Pep Guardiola, como buena parte del vestuario del Manchester City”.

Hasta el momento Messi no ha confirmado ni desmentido la noticia de que quiere tener a su amigo cerca.



5. Andy Ruíz tendría su próxima pelea en marzo

Andy Ruiz vs Anthony Joshua II – Revive la pelea completa#HayTiro 💥🥊 Revive round a round el segundo encontronazo entre Andy Ruiz vs Anthony Joshua desde Arabia Saudita. 🔥 Sin duda, un compromiso que pasó factura al boxeador mexicano. #BoxAzteca 🏅 ——————————- Encuentra más información en: Sitio oficial: http://www.aztecadeportes.com Síguenos en: Facebook: https://www.facebook.com/aztecadeportes/ Twitter: https://twitter.com/AztecaDeportes Instagram: https://www.instagram.com/aztecadeportes 2019-12-10T01:20:48.000Z

Andy Ruíz tuvo una sonada derrota en diciembre pasado contra Anthony Joshua, y a pesar de que muchos pensaban que el mexicano debería esperar mucho tiempo para que le ofrecieran un nuevo combate, al excampeón de pesos completos ya le hicieron una oferta millonaria.

Ruíz, a quienes muchos apodan “el gordito del box”, pudiera subirse de nuevo al ring el próximo 28 de marzo para medirse contra Dillian Whyte, en una pelea que tendría como escenario Inglaterra.

La noticia fue confirmada por el promotor Eddie Hearn, quien aseguró que espera a que el equipo de Andy Ruíz responda al ofrecimiento que le hicieron, que estaría entre 1 y 9 millones de dólares.