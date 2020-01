TOP 5: NOTICIAS DE DEPORTES 15 de Enero del 2020

View this post on Instagram

⚽️💛 ¡Llegó el día! Agradecimiento eterno a todo @fuerzamonarca, a mis compañeros, cuerpo técnico, utileros, doctores y directiva por la oportunidad linda de compartir todo este tiempo con ustedes. Gracias también a la afición que me apoyó y al equipo, siempre al equipo, en las buenas y malas. Me voy tranquilo por que traté de dar lo mejor, a veces salía bien y otras no, pero luché y me sentí un hincha más dentro del campo. Dejo muchas amigos pero ahora me toca vivir otra experiencia. Gracias totales, los seguiré desde donde esté . Les deseo un gran año y les deseo siempre lo mejor. ¡GRACIAS POR SIEMPRE! 💛⚽️