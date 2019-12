¿Tom Brady ataca a compañeros más jóvenes?: el mariscal puso la cara

Tom Brady siempre ha sido un líder en la NFL que suele mantenerse al margen de las controversias y ha sido constantemente elogiado por su humildad y liderazgo por ayudar a los jugadores más jóvenes a mejorar.

Pero este año, el mariscal de campo de los New England Patriots se ha frustrado cada vez más con la falta de producción de su equipo en el lado ofensivo del balón. Parte de esa caída ofensiva se ha originado en una unidad receptora en constante cambio cargada de nuevas piezas.

Novatos como Jakobi Meyers han trabajado duro para ganarse la confianza de Brady esta temporada y se han convertido en parte del esquema ofensivo. Otros como N’Keal Harry han visto que sus objetivos y su tiempo de juego se reducen a casi nada.

El lunes, Brady abordó las acusaciones de su frustración externa, respondiendo a la afirmación de que él se niega a trabajar con ciertos receptores durante ciertos juegos.

“Creo que esos son… nunca pensaría de esa manera. Eso es una locura. La responsabilidad de un quarterback es tratar de liderar y motivar y, a menudo, somos la voz de muchas situaciones. Primero, estamos convocando jugadas en grupo, y tenemos mucha información porque estamos hablando con los entrenadores y coordinadores sobre lo que estamos tratando de hacer”, dijo el jugador de la NFL en diálogo con WEEI. “Estamos tratando de motivar a las personas y hacer que jueguen lo mejor posible. Los chicos lo están intentando, no tengo ningún problema con eso. Me encanta jugar con Phillip Dorsett, me encanta jugar con N’Keal Harry. N’Keal está trabajando duro y no ha tenido muchas oportunidades, pero está aprendiendo a medida que avanza”.



El mariscal de campo de los Patriots agregó: “esperar que alguien salga en su tercer juego del año y sea perfecto, eso no es realista para nadie. Me encanta lo que trae N’Keal, estamos ganando confianza cada semana. Me encanta lo que hace Jakobi, ganamos confianza cada semana. Ganar confianza con Mohamed”.

Parte de las luchas ofensivas de los Patriots también ha sido el desarrollo continuo de sus receptores novatos, así como la necesidad de desarrollar química con algunos de los objetivos más nuevos de Brady. Chicos como Julian Edelman y James White se han beneficiado de su relación con Brady, mientras que otros continúan ganando confianza.



Brady amplió sus comentarios, sofocando el pánico de las masas en Nueva Inglaterra en el proceso.

“Julián y yo, hemos jugado juntos durante mucho tiempo y eso se muestra bastante bien. James y yo jugamos juntos mucho tiempo. James es un jugador espectacular. Desde el momento en que llegó aquí hasta ahora, creo que toda nuestra ofensiva depende de él para hacer las jugadas cuando se llama a su número y él solo está haciendo un gran trabajo para nosotros”, dijo el deportista. “Parte de nuestro deporte es lidiar con nuevas situaciones y tratar de lidiar con ellas lo mejor que se pueda y este equipo se enfrenta a algunas situaciones únicas. Pero al igual que cualquier equipo, no somos diferentes, pero al mismo tiempo, estamos en una posición decente aquí”.



Los Patriots están en una buena posición con 10-2. Con la defensa jugando tan bien como está, la ofensiva que se pone en marcha podría resultar en algo especial en la recta final para los Patriots.