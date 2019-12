Messi ganó otra vez el Balón de Oro: ¿cuántos ha ganado ya?

Messi volvió a hacer historia este lunes, tras conquistar nuevamente el famoso Balón de Oro, galardón que lo acredita como el mejor futbolista de todo el mundo.

El jugador argentino recibió el reconocimiento durante una emotiva ceremonia que tuvo lugar en el Théâtre du Châtele de París, poniéndose por delante de Virgil Van Dijk y Cristiano Ronaldo, con quienes competía en la terna final por el premio.

La estrella del Barcelona contó con el aval de periodistas especializados, encargados de votar por el ganador, quienes consideraron que este 2019 el argentino estaba por encima de todos sus rivales.

Leo Messi, six-time Ballon d'Or winnerLeo Messi claims another Ballon d'Or. The Argentine star was presented with the award 2019 this Monday by the French magazine France Football for a record breaking sixth time, another indication that the Barça striker continues to demonstrate that he is the best player of all time. Messi won his first Ballon d'Or 10 years ago in 2009 and since then he has gone on to take the award in 2010, 2011, 2012 and 2015. 2019-12-02T21:19:09.000Z

Y con su reconocido estilo humilde y su toque sencillo al hablar, Messi ofreció un sentido discurso de recibimiento del premio, donde dio gracias a la prensa, a su familia y a su fanaticada.

“Antes que nada quiero agradecer a los periodistas que me votaron y me hicieron merecedor de este premio. Como siempre, a mis compañeros del club y de la Selección que me hicieron pasar un año, más allá de ganar o perder, muy lindo e increíble”, aseguró Messi.



[BEHIND THE SCENES] 10 years since Messi's first Ballon d'OrOn December 1, 2009, Leo Messi was crowned as the best player in the world for the first time when he won the Ballon d'Or. At only 22, he led the team during a historic year for Barça, in which they won six titles: Copa del Rey, La Liga, Champions League, Spanish Super Cup, European Super Cup and Club World Cup. 2019-12-01T09:41:16.000Z

A la gala Messi llegó muy sonriente, acompañado de su guapa esposa Antonela Roccuzzo y dos de sus pequeños, Thiago y Mateo, quienes se robaron el show, como ya suele ser habitual en ellos cada vez que comparten con su famoso padre.

Con la nueva conquista del jugador de 32 años su estante de galardones se eleva, ya que esta es la sexta vez que obtiene el honroso trofeo. Messi no ganaba el Balón de Oro desde el 2015 y este año ha tenido sabor a victoria para él, pues hace unos meses también le fue concedido el premio The Best, dado por la FIFA al mejor jugador del mundo. Messi ha ganado el Balón de Oro en el 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 y ahora el 2019.



A pesar de que muchos críticos de Messi salieron a las redes a manifestar su oposición por el nuevo galardón, las pruebas hablan por sí solas, pues en la más reciente temporada la Pulga, como es apodado cariñosamente el futbolista, se convirtió en el máximo goleador con 36 anotaciones, llevándose de paso la Bota de Oro y siendo el número uno en los torneos de Europa.

El nuevo Balón de Oro que recibió Messi lo pone delante de su archirrival, Cristiano Ronaldo, quien se queda hasta ahora con cinco galardones, y quien fue el gran ausente de la velada, lo que generó críticas.

Messi también usó su cuenta de Instagram para compartir una bella junto a su mujer y sus dos niños mayores, que acompañó con un mensaje donde los definió como su principal pilar.

“Gracias. Este premio no lo podría haber ganado sin la ayuda de mis compañeros, tanto del @fcbarcelona como de la @afaseleccion, por eso también es de todos ellos. Y por supuesto es de mi familia, a quienes también se lo dedico, y que tanto me apoyan cada día”, dijo el futbolista.