Murió Edward Aschoff el día de su cumpleaños: ¿de qué murió el reportero de ESPN?

El mundo del periodismo está de luto, luego de conocerse la sorpresiva muerte del reportero de ESPN Edward Aschoff, quien falleció justo en la Noche Buena, a la edad de 34 años.

La noticia fue revelada inicialmente por Zach Abolverdi, del Lake City Reporter, quien informó que Aschoff había muerto de neumonía, justo en un momento en que todo pareciera ser celebración, pues la víspera de Navidad era su cumpleaños.

El propio Aschoff se refirió a su enfermedad en Instagram, donde compartió su publicación final el pasado 4 de diciembre y una foto junto a su prometida, Katy Berteau.

“Tener neumonía es bastante terrible. Como lo peor absoluto. Pero ayuda tener a este dulce ángel cuidándote incluso cuando ella misma corre el riesgo de contraer esta enfermedad aplastante. Toda la sopa, el té y las deliciosas comidas me han impedido arrastrarme a un rincón y llorar todos los días. Te quiero cariño. Gracias por aguantar mis ataques de tos a las 5 am @katybert #wcw”, comentó el periodista.

Las condolencias de sus compañeros de trabajo inundaron rápidamente Twitter tras la noticia de su fallecimiento prematuro.

La presentadora de deportes universitarios de SiriusXM, Rachel Joy Baribeau, fue de las primeras en mostrar su dolor.



“Mi corazón está destrozado. @AschoffESPN fue una de las mejores personas que he conocido. Me consoló cuando perdí a mi papá y nuevamente con mi mamá”, dijo la mujer.

Jared Stillman, presentador de Jared & the GM en ESPN Nashville tuiteó:

“Edward Aschoff era un buen hombre y un buen reportero. Era muy generoso con su tiempo para otras personas y tenía una pasión por el fútbol universitario, donde quiera que fuera. Siempre pensé que iba a ser un destacado reportero de fútbol universitario para ESPN en los años venideros. Noticias trágicas”.

Aschoff trabajó para ESPN desde 2011 y se mudó a vivir a Los Ángeles con Berteau en 2018. Se iban a casar en la primavera de 2020.

Antes de sumarse a ESPN, Aschoff obtuvo su título en Periodismo en la Universidad de Florida. Trabajó en The Gainesville Sun/GatorSports.com cubriendo fútbol, baloncesto y béisbol de la Universidad de Florida de 2007 a 2011.

Aschoff comenzó a trabajar como escritor deportivo independiente para la revista SOBeFiT, Warning Magazine y Rival.com antes de obtener el puesto de reportero de fútbol de la SEC para ESPN en 2011. Cubrió los 14 programas de fútbol durante la temporada regular y produjo alrededor de 30 piezas individuales de contenido. Una por semana.

“Al crecer como persona birracial en Oxford, he estado rodeado de muchos incidentes raciales, tanto buenos como malos”, dijo Aschoff al hablar sobre su vida personal. “Siempre habrá personas que digan cosas ignorantes. Nadie es perfecto, pero la gente necesita darse cuenta de que hay personas con mentalidad correcta en el estado. Ya no es la década de 1960, pero creo que las personas que nunca han estado en el estado o que no conocen a nadie del estado todavía piensan que las actitudes negativas de algunas personas en ese entonces aún permanecen”.

Invertiendo los roles tradicionales, la novia del reportero dio mucho de qué habla hace un año cuando le propuso matrimonio al reportero. Katy Berteau se arrodilló para proponerle matrimonio al hombre con el que quería casarse. Aschoff compartió la noticia en su Instagram el 18 de diciembre de 2018 y describió cómo estaba tan totalmente sorprendido.

“En lo que se suponía que solo sería un sorpresivo fin de semana del 30 cumpleaños en Atlanta para @katybert, ella me sorprendió totalmente con lo que también se convirtió en un increíble fin de semana de celebración de compromiso. Me sorprendió que Katy fuera capaz de hacer esto mientras intentaba lograr mi propio fin de semana especial. No podría estar más feliz de casarme con mi mejor amiga y mi increíble pareja”, comentó el periodista en aquel entonces.

“Si ella está dispuesta a arrodillarse en el barro y hacerte un anillo de Godzilla, sabes que es la persona perfecta para ti. Somos raros juntos y eso es lo que nos hace llevarnos bien. Te amo demasiado”, agregó, Aschoff cuyos padres ya fallecieron.

El periodista de ESPN comenzó a trabajar a pesar de tener neumonía a principios de diciembre.