¿La actriz Candice Patton es amante de J.R. Smith?: esposa del jugador lo denunció

Candice Patton, actriz de The Flash, quien ha sido acusada de tener una aventura con J.R. Smith por parte de la propia esposa de la estrella de la NBA, Jewel Harris, está en el ojo del huracán. Smith, de 34 años, tiene cuatro hijos con Harris y es actualmente un agente libre de la NBA.

Candice Kristina Patton nació el 24 de junio de 1988 en Jackson, Mississippi, pero pasó sus años de formación en Plano, Texas. Antes de ingresar al universo de superhéroes de CW, donde interpretó a Iris West en Legends of Tomorrow y Arrow of Supergirl DC, que desde entonces la catapultó al estrellato, actuó como Tori en la popular serie de BET, The Game. Sus otros créditos en televisión incluyen apariciones en Grey’s Anatomy, One Tree Hill y CSI: Miami.

Su primer papel como actriz fue un personaje regular en la serie The Young and the Restless, donde interpretó el papel de Robin, entre el 2004 y el 2005. Antes de conseguir un papel en The Game, la actriz tuvo un arco de tres episodios en la serie de HBO, Entourage.

La actriz de 31 años aún no ha comentado sobre los rumores que la vinculan sentimentalmente con J.R. Smith, quien publicó una historia de Instagram el 18 de diciembre para contarle al mundo que se había separado de su esposa.



“¡IG no es un lugar para las relaciones! Pero Dios me dijo que les dijera a todos que he estado separado durante meses, él no entiende por qué su hijo no mencionó eso…Es todo”, comentó el jugador en un mensaje compartido en su cuenta de Instagram.

Patton hasta el momento no había estado vinculada públicamente a nadie desde que entró en Hollywood.

“Soy de una escuela muy privada y muy antigua sobre cuánto acceso deberían tener las personas. Siempre quiero tener una conexión con mis fanáticos y mostrarles mi aprecio, pero al mismo tiempo, hay una diferencia entre el actor y yo la persona. Y es importante para mí tener límites. No quiero compartir todo sobre mi vida con el público, por lo que lucho constantemente con la línea que hay entre relacionarme con los fanáticos y protegerme a mí misma y a mi salud mental”, dijo la actriz a Haute Living.

En una entrevista de 2015 con Glamour, la estrella de la pantalla habló de su vida siendo soltera.

“He estado soltera por mucho tiempo. Es muy difícil conocer gente. Es terriblemente difícil… siempre estoy trabajando. ¡Definitivamente estoy buscando!”, confesó.

Un dato curioso que parece confirmar el romance entre la estrella y el deportista, es la perrita de Patton, llamada Zoe, quien tiene su propia cuenta de Instagram.

El 13 de diciembre, numerosos blogs informaron que Zoe había aparecido en una de las historias de Instagram ahora eliminadas por Smith e incluso en una publicación se podía escuchar la voz de Patton. Antes de que Zoe apareciera en el video, a Smith le habían gustado muchas de las publicaciones recientes de Patton.

En octubre de 2019, la estrella de Riverdale, Vanessa Morgan, una buena amiga de Patton, publicó una foto de Smith y Patton junto con la leyenda “La pareja más sexy”.

Si bien fue su adorable perrita quien le avisó a los usuarios por primera vez en Instagram que podría estar teniendo una aventura con JR Smith después de que el jugador de la NBA presentara a la cachorrita en una historia de video eliminada, Zoe es la perrita querida de Patton, cuya fama en las redes sociales es abismal. Mientras que Patton tiene 1.3 millones de seguidores en Instagram, Zoe tiene 35 mil seguidores, y su madre actualiza regularmente su página con lindas fotos.

Patton ha sido nominada a un Teen Choice Award cinco veces, por su papel en el exitoso programa de CW, The Flash. El papel de Patton en el programa ha llamado la atención, ya que el personaje de Iris West es blanco en el cómic original The Flash. En noviembre de 2019 alguien usó su Twitter para decirle a Patton “usted simplemente arruinó [sic] a Flash”. Patton bromeó diciendo: “Y me pagaron mucho dinero por hacerlo”.



Por otro lado, en el verano de 2019, el coprotagonista de Patton, Grant Gustin, lanzó un video de Instagram donde llamó la atención sobre el abuso sufrido por la actriz desde que asumió el papel de Iris West.

“Iris es una actriz afroamericana. Ella es negra. Ella es hermosa. Y ella es nuestra Iris y siempre lo será”, dijo Gustin.