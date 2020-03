Como Ver Barcelona vs. Celtic en Vivo por Internet y Móvil

Hoy se juega un partido de la UEFA Champions League entre Barcelona y Celtic. Será una gran batalla entre dos equipos que quieren la victoria.

El partido se jugará el martes, 13 de septiembre a las 2:45 p.m. hora este.

Descubre cómo ver este partido por Internet y móvil:

Si Estás en los Estados Unidos y Tienes una Suscripción de Cable o Satélite

Por internet:

Si usted tiene acceso a una suscripción por cable, puedes ver el partido a través de FOX Sports Go. Usted necesitará el usuario y la contraseña de una suscripción por cable – ya sea la suya o la de alguien más – para mirar el partido.

Por móvil:

Puedes ver el partido por móvil con el app de FOX Sports Go, pero necesitas una suscripción de cable. Usted necesitará el usuario y la contraseña de una suscripción por cable – ya sea la suya o la de alguien más – para mirar el partido. Puedes bajar el app por Apple y Android.

Si Estás en los Estados Unidos y No Tienes una Suscripción de Cable o Satélite

Por internet:

También puede ver a través de Sling TV sin una suscripción de cable si estás en los Estados Unidos. El servicio solo cuesta $10 por mes, pero tambien hay una prueba gratuita de una semana.

El partido también está disponible en Fubo.tv, un servicio de suscripción que cuesta $9.99 al mes, pero tambien hay una prueba gratuita de 24 horas.

Sling TV

Si usted está interesado en acceder a una amplia selección de canales de cable, incluyendo ESPN, CNN, TNT y TBS, Sling TV es su mejor opción. El paquete “Best of Live TV” cuesta $20 por mes, y el paquete adicional “Sports Extra,” que incluye Bein Deportes, cuesta $5 más por mes. Por $25 tendrás canales de cable mas todo el fútbol español por Bein Sports. Sling también ofrece una prueba de 7 días, una ventaja sobre el ensayo de 24 horas proporcionada por Fubo.

Para inscribirse a Sling TV, siga estos pasos:

1. Haga clic aquí para inscribirse a Sling TV. Usted tendrá que introducir su información de tarjeta de crédito al registrarse, pero si usted cancela su suscripción antes de que finalice el período de prueba, no se le cobrará.

2. Cuando se registre, tendrá que seleccionar el paquete “Best of Live TV,” que cuesta $ 20 por mes. Para ver el partido de hoy, tendrá que escoger el paquete adicional de “Sports Extra”, que tiene un costo adicional de $5 por mes. Una vez más: no se le cobrará si cancela su suscripción antes de que termine la prueba de 7 días.

3. Descarga la aplicación de Sling TV, y vaya a Bein Sports para ver el partido.

Si Estás en el Reino Unido y Tienes un Suscripción de Cable o Satélite

Por internet:

Si usted tiene acceso a una suscripción de BT Broadband, puedes ver el partido a través de BT Sports. Usted necesitará el usuario y la contraseña de una suscripción por cable – ya sea la suya o la de alguien más – para mirar el partido.

Pero si no tienes una suscripción de BT, todavía puedes ver el partido GRATIS por la página YouTube de BT.

Por móvil:

Puedes ver el partido por móvil con el app de BT Sports, pero necesitas una suscripción de cable. Usted necesitará el usuario y la contraseña de una suscripción por cable – ya sea la suya o la de alguien más – para mirar el partido. Puedes bajar el app para Apple y Android.

Si No Estás en los Estados Unidos o el Reino Unido

Opciones para ver el partido en vivo también están disponibles en las siguientes regiones:

España: Si usted no tiene acceso a una suscripción por cable, puedes ver el partido a través de Bein Sports Connect, un servicio de suscripción que cuesta 9.99 euros al mes. Solo haz clic aquí para ir a la página principal y después haz clic en la esquina superior derecha de la página donde dice “Abónate.” Escoge el plan mensual de 9.99 euros para ver todos los partidos de la Liga Premier por tu computadora o dispositivo móvil.

México: Sur de los Estados Unidos, los derechos de transmisión del partido de hoy pertenecen a Sky Sports. El partido está disponible por Blue To Go Video Everywhere, siempre y cuando tenga la información de suscripción válida.

Sudamerica/Caribe: Si estás en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Venezuela, o el Caribe, puedes ver el partido por DIRECTV Play. Necesitarás una suscripción de DIRECTV válida. Solo haz clic aquí y escoge tu país en la esquina derecha de la pagina de DIRECTV Play. Busca el partido en la sección de “Deportes en Vivo.” Después entra tu usuario y contraseña para ver el partido.

Alemania: Si usted tiene acceso a una suscripción por cable, puedes ver el partido a través de Sky Go. Usted necesitará el usuario y la contraseña de una suscripción por cable – ya sea la suya o la de alguien más – para mirar el partido. También puedes bajar la aplicación para dispositivos móviles de Apple y Android.

Canadá: El partido de hoy está disponible en Bein Sports Canadá. Puedes ver el partido por internet o móvil por Bein Sports siguiendo la información proporcionada anteriormente.