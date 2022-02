​Ex estrella de los Vikings sorprende a joven fanática tras la muerte de su padre: ¿Qué fue lo que hizo?

El ex safety de los Minnesota Vikings Anthony Harris hizo lo imposible por cumplir el sueño de una joven fanática.

Audrey Soape, 11, oriunda de Texas, perdió a su padre y su abuelo el año pasado. Soape ha sido fanática de Harris desde sus días con los Vikings y continuó alentando al safety veterano cuando se unió a los Philadelphia Eagles en 2021.

Con un baile de padre-hija acercándose en la escuela de Soape, su madre Holly se contactó con Harris para preguntarle si él podría acompañarla.

Holly sabía que no había garantías. Los Eagles habían pasado la postemporada de la NFL y aún tenían posibilidades de estar en los playoffs después de la fecha del baile.

Pero una vez que los Tampa Bay Buccaneers sacaron a Philadelphia de los playoffs, Harris no lo pensó dos veces y cumplió el sueño de Audrey.

Una vez que Harris confirmó que llevaría a Audrey al baile, uno de sus representantes se contactó con Holly y la ayudó con los preparativos para el gran día.

Harris se hizo cargo de todos los gastos, pagando por el vestido de Audrey, sus zapatos y maquillaje (desliza la publicación de Vember Photo debajo para ver imágenes de la noche).

A pesar de los preparativos, Audrey ciertamente estaba nerviosa al conocer a su ídolo de la NFL.

“Fue muy amable”, dijo según CBS 3 Philly. “Cuando me ponía súper nerviosa él me hacía sentir menos nerviosa por estar cerca suyo, y fue realmente divertido. A medida que la noche avanzaba se volvió cada vez menos incómodo.”

Holly secundó la calmante presencia de Harris y participó activamente de la noche, haciendo mucho más que encargarse de las fotos.

“Cada vez que la veía ponerse nerviosa él le sacaba conversación”, relató Holly a través de CBS 3 Philly. “La hacía reír, bailar en la pista, corrieron alrededor de la iglesia haciendo una búsqueda del tesoro, jugando; realmente hizo que fuera una noche increíble para ella porque podías ver que estaba muy nerviosa desde un comienzo. Pero se entusiasmó de inmediato, él hizo que fuera grandioso para ella.”

“Fue tan amable y tan dulce e hizo que la noche entera fuera totalmente mágica para ella”, agregó Holly, “Todo fue un cuento de hadas e increíble.”

Devolviendo el apoyo

Incluso antes de las recientes tragedias de la familia Soape, se habían contactado con Harris en redes sociales, apoyándolo a lo largo de su carrera.

Harris, quien no había sido seleccionado en el draft de 2015, trabajó desde el fondo de su cuadro de profundidad para ganarse un lugar con los Vikings. Pasó de ser parte del equipo de práctica a un safety de reemplazo antes de convertirse en titular de tiempo completo en 2019. Harris alcanzó la agencia libre después de que su contrato expirara la offseason pasada, lo que lo condujo a firmar un contrato por un año y $5 millones con los Eagles.

“Me preguntaban si necesitaba sus oraciones para atravesar las transiciones. Fue el hecho de que me abrieran los brazos y siguieran mi carrera lo que me decidió: “Prestaré un poco de atención a lo que está sucediendo”, Harris le dijo a NBC 10. “Simplemente tratando de ser humano … Tratando de quitarme el casco y la capa de lo que hago profesionalmente y mostrar algo de compasión por esa familia y brindarles algo de apoyo.”

Nacida en Minnesota, el fanatismo de Holly por los Vikings llevó a su familia a alentar a Harris. Como agente libre esta temporada, Harris contará con el apoyo de la familia Soape donde sea que vaya.

“Debes apreciar estos momentos”, sostuvo Harris. “Nunca sabes cuánto tiempo tenemos en esta tierra. La gente que te importa — la gente que quieres — muéstrales tu apoyo.”

