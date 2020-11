101 Regalos para Personas Mayores: La Lista Deseada

From Amazon

Después de dos semanas probando el colchón de espuma tulo, honestamente puedo decirte que tu mamá o papá mayor nunca dormirán mejor. Este colchón tiene cuatro capas para mantenerte cómodo y durmiendo sin interrupciones.

La parte superior tiene una funda de punto sobre la que es fácil deslizar las sábanas. La capa del colchón de espuma viscoelástica brinda soporte y alivia la presión, lo que significa que esos puntos calientes y dolores de artritis se mantienen a raya durante el sueño. La capa interna transpirable regula la temperatura, por lo que no hay que preocuparse por el sobrecalentamiento o el frío.

Puede obtener este colchón suave, mediano o firme, y aunque prefiero firme, su oferta más popular es este colchón mediano. También tiene algunos otros atributos que vale la pena mencionar. Primero, no es demasiado alto, lo que a menudo es un problema para las personas mayores que tienen problemas para subirse a un colchón grande con la parte superior acolchada. En segundo lugar, no requiere hojas de bolsillo grandes, un gasto adicional que los ingresos fijos podrían no permitir.

Por último, este colchón es completamente diferente a muchas camas de espuma viscoelástica y colchonetas que parecen tan blandas que es difícil para las personas mayores darse la vuelta y cambiar de posición. Este colchón ofrece la combinación perfecta de comodidad, facilidad y excelentes para dormir, a un precio increíble.