Las 7 mejores mochilas antirrobos

En esta mochila hay un espacio separado para guardar zapatos en la parte inferior de la mochila para computadora portátil. El diseño expansible proporciona volumen extra y una capa protectora especial para zapatos. Incluso cuando están sellados, los dos respiraderos no tienen que preocuparse por el olor. También el puerto del cargador USB es una conexión externa conveniente para facilitar el acceso al dispositivo. Muy conveniente y elegante. (Esta mochila para computadora portátil USB no está alimentada por sí misma y no incluye energía móvil). Y lo más importante es que los bolsillos antirrobo ocultos en la parte posterior se pueden colocar directamente contra el cuerpo del usuario. Los bolsillos traseros resistentes a los carteristas dificultan el robo de artículos personales, por lo que puede guardar sus objetos de valor (como pasaportes y dinero) cuando viajas.