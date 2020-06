Las 20 mejores bandanas para cubrir tu cara

Shop now at Amazon

Máscara facial Be Safe Keep A Distance

A veces con tan solo usar una máscara no es suficiente para mandar el mensaje que deseas. Esta máscara facial Be Safe Keep A Distance definitivamente dará la señal correcta de que no quieres ningún contacto humano. El mensaje “Please keep distance” y el color amarillo imitan a la perfección la cinta de precaución. Si bien esta bandana es díficil de combinar con el resto de tu atuendo, definitivamente llamarás la atención en cualquier lugar donde te pares. Además el forro polar de material de microfibra es cómodo y suave.