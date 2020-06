Las 7 mejores albercas inflables para disfrutar en casa

From Amazon

Adquiere esta piscina inflable y deja que tus hijos naden en el jardín y ya no tendrás que ir a una piscina pública abarrotada y sucia. Además es fáci de usar, implemente se infla con una bomba eléctrica, luego agregas agua (no excedas el nivel de agua segura), y también puedes abrir la válvula de agua de fondo para un drenaje rápido del agua. Esta alberca mide 180x140x72cm / 71×55.1×28.3 pulgadas, lo suficientemente grande como para acomodar a 3-4 personas. Así que no esperes más y disfruta con tus hijos de esta piscina inflable.