TOP 10 Mejores Camisetas de Selena Quintanilla

“Como la Flor” es sin duda uno de los temas más populares de la Reina del Tex-Mex. Este sería el regalo perfecto para quienes cantan está canción a todo pulmón y los amantes del techno cumbia. También puedes añadir a este regalo un disco con todos los temas que cantó Selena en el Astrodome. Los temas en el disco titulado “The Last Concert” son: I will survive, Funky Town, Last Dance, The Hustle, On the Radio, Amor Prohibido, Baila esta cumbia, Tus Desprecios, Cobarde, Techno Cumbia, La Carcacha, No Me Queda Más, Bidi Bidi Bom Bom, Si una Vez, El Chico del Apartamento 512, Ya ves y Como la Flor.