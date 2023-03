Chiquis estrena video musical de su corrido “Porque Soy La Abeja Reina” [MÍRALO AQUÍ]

La cantautora dos veces ganadora del Latin GRAMMY, CHIQUIS, estrena el video oficial de su reciente corrido “PORQUE SOY ABEJA REINA”. El dinámico y extraordinario video fue filmado en la Ciudad de Los Ángeles y estuvo bajo la dirección de Oscar Eden, en donde podemos observar a la artista practicando box en el City of Angels Boxing, simbolizando la lucha y el esfuerzo propio que ha recorrido en su camino para lograr consolidar su carrera musical, destacando varias tomas que reflejan el empoderamiento, talento y belleza de Chiquis. Para ver el video musical “PORQUE SOY ABEJA REINA”, haga click AQUÍ.

Asimismo, “PORQUE SOY ABEJA REINA”, actualmente se posiciona en el Top 5 en la radio mexicana de acuerdo a Monitor Latino y el Top 25 en Estados Unidos en la lista nacional del regional mexicano.

Cabe mencionar, que este sencillo marca una continuación de su exitoso y renombrado álbum ‘Abeja Reina’; demostrando una vez más su rango vocal, así como la fuerza que la caracteriza a través de la letra, ritmo y poderosa interpretación de esta nueva canción banda, como toda una digna reina del Regional Mexicano. Para escuchar y/o descargar “PORQUE SOY ABEJA REINA”, haga click AQUÍ.

“Este video representa la letra y esencia de mi nuevo corrido, el arduo trabajo, la lucha y la superación de los obstáculos que he vivido y me han permitido ser una Abeja Reina en el género así como en la industria….Y espero que al escuchar esta canción, también los empodere a ustedes y les permita convertirse en esa Abeja Reina que todos llevamos dentro” expresó Chiquis.

“PORQUE SOY ABEJA REINA” fue escrita por Janney Marín “Chiquis” junto a Luciano Luna.

Una gira y un podcast

Por otro lado, Chiquis inicia en marzo su “ABEJA REINA TOUR PARTE II” en México, donde se presentará en CDMX, Monterrey, Matamoros y Santa Fe, seguido una serie de shows en otras ciudades en el mes de mayo, junio y julio.

Además, este mes estrenó la segunda temporada de su exitoso podcast “Chiquis and Chill” con tres nuevos episodios cada semana, en donde Chiquis comparte con su audiencia entrevistas, consejos y muchas sorpresas más. Cabe mencionar, que el podcast está nominado como “Mejor Podcast Inspiracional y de Consejos” para los premios iHeartRadio que se llevaran a acabo en el mes de marzo. “Chiquis and Chill” se puede escuchar en la app de iHeartradio, Apple Podcasts, Spotify y en todas las plataformas digitales.

“Chiquis and Chill” también obtuvo recientemente su primer nominación a los premios Ambies Al Mejor Podcast de Bienestar y Relaciones Interpersonales. Estos premios son otorgados por The Podcast Academy y reconoce a los mejores de la industria de programación via audio por su alto impacto y contenido para las audiencias. La tercera edición anual de los prestigiosos premios Ambie se llevarán a cabo en el International Theater en Las Vegas, NV, el próximo 7 de marzo. Para mayor información, visite: https://www.ambies.com/theshow.