Capricornio – Horóscopo del 4 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 4 de Junio de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor:

Recurre a tu sabiduría para comprender lo que está sucediendo en tu hogar, pide a tu Divinidad guía clara para poder estar atento a lo que sucede y hacer a tiempo los cambios requeridos.

Dinero:

Sabes muy bien que todo está cubierto y que al permitir que el universo haga su magia es entregarle todo tu ser y certeza desde el amor.

Salud:

Descansar, estirar el cuerpo, reposar la mente y sentir calma eso te hará desconectar de tus días de labor y repondrás tu energía vital, duerme muy bien y relájate.

Consejo:

Tienes mucho conocimiento sabes dar buenas asesorías y las personas confían en ti, procura aplicar lo que dices y predices, ten coherencia y todo tendrá sentido en tu vida.

BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Tigre de Tierra Yang, te encuentras en un día Oficial Recibir, apropiado para retornos y recompensas merecidas. Sigue las siguientes recomendaciones:

Trabajo:

No es un buen día para darle inicio a un proyecto o idea, los obstáculos estarán en tu camino haciendo que se ponga más difícil llegar al final. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Inicia tu día con una tanda de ejercicios lentos y controlados, el yoga o el Tai Chi te ayudarán mucho a encontrar estabilidad en tu interior. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Si necesitas ayuda para comprender un tema interno, puedes hacerlo con confianza. Ver tus problemas desde otra perspectiva te ayudará a encontrar una solución más rápido.

Dinero:

Las diligencias, visitas a clientes o cualquier trámite aprobatorio debería ser movido a otro día más favorable, hoy pueden aparecer varios inconvenientes que te atrasen.

Consejo: No te canses de esperar, lo que merece la pena requiere paciencia.