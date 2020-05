Capricornio – Horóscopo del 16 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 16 de Mayo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor:

Requieres un nuevo comienzo con la pareja actual y con tu familia, así verás que todo se aclara, todo toma un orden, descubrirás un nuevo norte y el universo aplaude esa decisión, ten certeza.

Amor:

Comienza hoy a reconocer todo lo bueno que hay en ti, así puedes amar desde el corazón y no buscando quien te complemente, eres unidad no una mitad. Cuando reconoces tu totalidad eres capaz de amar en libertad.

Dinero:

Recuerda que ahora estás aprovechando la prosperidad, sigue disfrutando de este momento, no hay porqué alarmarse, todo está cubierto.

Salud:

Aliméntate bien para que tus defensas se mantengan y soporten tu sistema por estos días, el ejercicio incrementa tu energía vital así que no más excusas.

Consejo:

Es momento de rodear a la familia y pareja de amor incondicional, compasión y fe para que todo se de en armonía.

BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Cabra de Tierra Yin, te encuentras en choque con el Caballo,

Trabajo:

Preferiblemente deja a la mente descansar un poco, no tendrás la concentración y la disposición de hacer tus actividades laborales como de costumbre, ya que el día estará lleno de dificultades. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Realiza en tu jornada ejercicios donde los movimientos sean lentos y permitan que la mente de aclare. Serán ideales para darte un poco de tranquilidad. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Es posible que los obstáculos entorpezcan tus relaciones, sentimientos de tristeza y aburrimiento serán los protagonistas. Es buena idea pensar en diferentes maneras de no dejarse caer en la rutina.

Dinero:

Es importante evitar realizar alguna acción monetaria donde tu dinero esté en riesgo, como apuestas o juegos del azar. No tendrás las energías de tu lado para salir victorioso/a.

Consejo: Einstein dijo: “no puedes esperar resultados distintos haciendo lo mismo”