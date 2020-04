Capricornio – Horóscopo del 14 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 14 de Abril de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor:

Requieres un nuevo comienzo con la pareja actual y con tu familia, así verás que todo se aclara, todo toma un orden, descubrirás un nuevo norte y el universo aplaude esa decisión, ten certeza.

Dinero:

El dinero no es para acumular, es para celebrar, agradecer y compartir; así la energía se renueva, finanzas están estables y debes tener la tranquilidad de que todo seguirá así.

Salud:

Hoy haz ejercicios de estiramiento para tu cuerpo y meditación para tu alma, así equilibras la materia con el espíritu, es tiempo para reconocerte y saber que eres uno con el universo.

Consejo:

Vas a comenzar a tener un proceso de entendimiento, déjate guiar, no lo controles, entrégate y comienza a poner tu atención en lo realmente importante: tu esencia.

BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Cerdo de Fuego Yin, te encuentras combinando direccionalmente con Cerdo y Buey, el elemento Agua es muy influyente en ti.

Trabajo:

Tu curiosidad esta activada y se verá reflejada al momento de enfrentarte a ciertos desafíos, tendrás la habilidad de resolver y unir ideas sueltas.

Salud:

El agua es muy vital para ti el día de hoy, mantenerte hidratado/a bien sea con agua, té, tu jugo favorito o con un batido te dará la energía necesaria para asumir los retos la jornada. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Empieza a manejar los temas negativos de tu vida, como el miedo y la inseguridad. Todo esto te limita a tus verdaderas capacidades, ¡averigua hasta donde puedes llegar!

Dinero:

Te encuentras muy productivo/a y podrías aprovecharlo para trazar planes, estrategias o fijar una meta. Deja que la imaginación tome su rumbo.

Consejo: “Empieza por hacer lo necesario, luego haz lo posible y de pronto estarás haciendo lo imposible” –San Francisco de Asís.