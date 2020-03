Capricornio – Horóscopo del 31 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 31 de Marzo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor:

Comienza a compartir con los tuyos, sin controlar las situaciones y permitir que cada uno sea quien es, descubrirás que no todo depende de ti ni de tus decisiones.

Dinero:

Sabes que en estos momentos todo está cubierto, comparte y ayuda a quien más lo requiera, tiendes a ser egoísta con el dinero, es hora de cambiar esa actitud.

Salud:

El descanso es necesario en estos momentos, procura dormir bien y tener tiempo para descansar, no todo es laborar, también es importante compartir con los tuyos.

Consejo:

Flexibilízate y enseña lo que sabes, tu lógica no es la de todos, así que no regañes ni juzgues tanto porque otro haga algo de una forma diferente.

BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Gallo de Agua Yin, te encuentras triangulando con la Serpiente y el Gallo. Tienes un día hermoso para disfrutar.

Trabajo:

Estas muy decidido de tus decisiones, te ayudaran a llegar un paso más cerca para alcanzar un proyecto soñado. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Es un buen momento para dejarte llevar por la música y envolverte en el sentimiento que te brinda. Música clásica es perfecta para agudizar el pensamiento.

Amor:

Eres prudente y tienes mucha nobleza dentro de ti, puedes arreglar problemas que habían en el pasado, tendrán buena capacidad para deliberar.

Dinero:

El dinero y el éxito te acompañan hoy, no dudes en sacarle provecho a lo que te envía el universo. Es un buen día para ti, aprovéchalo para cerrar una venta o comenzar un negocio.

Consejo: “El sabio no dice todo lo que piensa, pero si piensa todo lo que dice” –Aristóteles.