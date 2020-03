Capricornio – Horóscopo del 08 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 8 de Marzo de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado. Su mayor aprendizaje es expresar sus sentimientos.

Amor:

Tendrás la iniciativa para establecer espacios de conexión con tu pareja, querrás compartir y hacerle sentir querido. Si no tienes pareja actual, buscarás una forma de expresar ese cariño con otro ser querido o incluso contigo mismo.

Dinero:

Evita hacer grandes inversiones, mantente centrado y busca el equilibrio económico.

Salud:

Cuida tu sistema respiratorio, cuídate de los cambios de clima repentinos o de las lluvias. Igualmente, tendrás energía para realizar alguna práctica deportiva.

Consejo:

Es una oportunidad para centrarte en ti, cuidarte y ser tu prioridad.

BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Perro de Metal Yang, las situaciones desventajosas podrían acompañarte en tu día.

Trabajo:

Es importante que priorices tus actividades del día, al elegir mal podrías encontrarte en una situación donde no quieres estar.

Salud:

Debes despejar tu mente, estas en un día de muchas complicaciones. Ver una serie, comer algo que te antoja y compartir contigo mismo es un muy buen plan.

Amor:

Defenderte y dar tus opiniones no servirán mucho el día de hoy, la otra persona no te entenderá. Es mejor dedicarse a escuchar y ser receptivo con lo que te dicen. No te preocupes, tendrás tu día para expresarte.

Dinero:

Confía en tu instinto, si sabes que la situación no es buena entonces toma la decisión de no involucrarte.

Consejo: La paz viene desde adentro, no la busques afuera.