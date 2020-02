Capricornio – Horóscopo de 17 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 17 de febrero de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor: Tus cambios profundos comienzan ya a notarse, el diamante está emergiendo.

Dinero: Te atreves a mirar nuevos escenarios, jamás antes contemplados.

Salud: Parece que te hubiesen inyectado vitalidad.

Consejo: Aunque no te reconozcas, eres tu con toda tu experiencia, la diferencia es que ahora eres un maestro.



BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Tigre de Metal Geng, los retrasos serán recurrentes, no desesperes.

Trabajo:

El trabajo será tedioso, puede haber contratiempos en cuestiones de llamadas esperadas o la correspondencia.

Salud:

Hoy no es el mejor dia para dejar ese hábito molesto o que ya no quieres hacer más. Espera a un dia Gallo o Serpiente para iniciar el cambio.

Amor:

Si tienes alguna cita o compromiso importante, sal de tu casa con antelación. La impuntualidad puede traer inconvenientes con la otra persona.

Dinero:

Te podrás encontrar con fallas en los portales bancarios, haciendo que no cumplas con algunas obligaciones.

Consejo: El universo te habla, escúchalo y pon en práctica sus recomendaciones.