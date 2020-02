Capricornio – Horóscopo de 13 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 13 de febrero de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor: Te sientes mal cuando compruebas que te buscan solo por interés, quieres que te quieran por lo que eres.

Dinero: Quieres cambiar de profesión, algo que te de mas tiempo para estar con tu familia.

Salud: Debes ejercitarte para bajar la tensión.

Consejo: Los diamantes se forman después de una gran presión.



BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día de Perro de Fuego Yang, estar un paso adelante en las situaciones te ahorrarán muchos altibajos.

Trabajo:

Estarás viviendo situaciones de estrés en el trabajo. Los chismes no son buenos para tu reputación y menos cuando eres el causante de muchos.

Salud:

Haz actividades que se salgan de tu rutina, es un excelente dia para comenzar algo nuevo. Espacios con chimeneas ayudan a potencializar la energía.

Amor:

Dile a aquellas mujeres importantes para tu vida lo mucho que la aprecias. Enfócate en ellas el dia de hoy, serán vitales para el desenvolvimiento del día.

Dinero:

Hacer trámites que requieran largas filas no es recomendable, te atrasaras mucho en las otras labores del día.

Consejo: No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, procrastinar solo acumula las tareas. No esperes más y hazlas.