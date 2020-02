Capricornio – Horóscopo de 10 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 10 de febrero de 2020

Los signos de Tierra son los constructores del Zodiaco.

CAPRICORNIO

Nacidos entre el 21 de diciembre al 20 de enero

El Escalador.

Cáncer es su complementario y es compatible con Tauro y Virgo.

Capricornio es el más cercano al signo chino Buey.

Personalidad de Capricornio:

Es el escalador del zodiaco, es una persona de retos, que nunca abandona una meta por muy difícil que sea, le encanta trabajar y siempre está ocupado, pero su peor defecto es que no sabe expresar sus sentimientos.

Amor: Has vivido luchas, has vivido cambios y sin miedo te has enfrentado, ahora te sientes muy bien, estás seguro que lograras eso que tanto deseas.

Dinero: Este aspecto armónico se refleja en lo alto, aunque no eres muy dado a alardear, mostraras tus logros.

Salud: Las energías están bajas, cuídate sobre todo del viento frío.

Consejo: Aprende a descansar de las responsabilidades.

BUEY

Las personas nacidas en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Compatibles: Gallo, Rata y Serpiente.

Incompatibles: Cabra y Caballo.

Personalidad del Buey:

El trabajador, honesto y leal signo Buey es el más disciplinado y estructurado de la rueda astrológica China. Son muy protectores de su núcleo familiar, logran ser muy prósperos fruto de su constancia y tenacidad.

Diario:

Hoy en día Cabra de Agua Yin, te sentirás indefenso, busca no actuar impulsivamente.

Trabajo:

Intenta no envolverte en situaciones de tus compañeros, podría salir perjudicado.

Salud:

Pon orden en tus emociones, porque pueden pasarte factura a nivel de salud.

Amor:

Empoderate no permitas que tu pareja te quite poder de decisión.

Dinero:

Si no te sientes cómodo al prestar dinero, no lo hagas, debes seguir tu instinto.

Consejo: Los choques son oportunidades de aprendizaje, analiza tus reacciones.