Cáncer – Horóscopo del 7 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 7 de Junio de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

CÁNCER

Nacidos entre el 21 de junio al 20 de julio

El que nutre.

Capricornio es su complemento y es compatible con Escorpio y Piscis.

Cáncer es el más cercano al signo chino Cabra.

Personalidad de Cáncer:

El soñador, es el soldado que cuidará a su familia con su vida, le gusta nutrir, enseñar y cuidar, jamás te dejará solo, es capaz de dejar sus necesidades aparte con tal de ayudarte. Siempre será empático y compasivo, aún cuando no comparte los argumentos del otro. Su mayor aprendizaje es comprender que las emociones son transitorias y que debe exteriorizarlas para aprender a manejarlas.

Amor:

Vive el hoy, encárgate de dar el amor que tienes y de disfrutar tu día al máximo, no temas en sentir al nivel que sientes, no te juzgues por sentir amor o por confiar mucho en alguien. Esa es tu puerta directa para experimentar cosas nuevas, aprovéchalas.

Dinero:

Es momento de plantear esos propósitos que te hacen feliz, esos proyectos que tienes y que te llenan de emoción, no temas a tomar riesgos. Es una gran oportunidad para soñar con eso que te da alegría, el dinero llegará con seguridad.

Salud:

Es muy importante que te regales un tiempo con la naturaleza, un tiempo alejado de internet, notificaciones y teléfonos móviles. Requieres volver a lo simple para encontrar la paz mental que necesitas.

Consejo:

Encuentra todas esas ataduras, todo eso que no permite ser quien eres al cien por ciento y replantéalo. Puede que de primerizo sea complejo o impactante, sin embargo, te traerá tranquilidad y libertad, eso nada lo puede comprar.

CABRA

Las personas nacidas en los años 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Compatibles: Cerdo, conejo y Caballo.

Incompatibles: Buey y Rata.

Personalidad de la Cabra:

Tienen nobleza y bondad para brindar a todos los que le rodean, lo que los hace muy cómodos en sociedad, su benevolencia ayuda a sus allegados a evolucionar. Son reservados pero muy honestos. Aman estar rodeados de cosas bellas.

Diario:

Hoy en día de Serpiente de Metal Yin, te encuentras direccionando con Serpiente y Caballo, el elemento Fuego está presente en tu jornada.

Trabajo:

Realiza actividades en familia, afianzará el lazo entre ustedes y creará mucha confianza. Disfruta de tu día. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Puedes disfrutar de tu domingo con unas clases de baile, mueve tu cuerpo y déjate llevar por el ritmo. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Tendrás gratas conversaciones con tus familiares o amistades, guarda estos momentos en tu memoria.

Dinero:

Tú principal motivador de hoy será estar estabilizado financieramente, encuentra ideas o estrategias que te permitan llegar ahí.

Consejo: Tú familia es el mejor escudo que puedes tener en tiempos de guerra.