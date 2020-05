Cáncer – Horóscopo del 31 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 31 de Mayo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

CÁNCER

Nacidos entre el 21 de junio al 20 de julio

El que nutre.

Capricornio es su complemento y es compatible con Escorpio y Piscis.

Cáncer es el más cercano al signo chino Cabra.

Personalidad de Cáncer:

El soñador, es el soldado que cuidará a su familia con su vida, le gusta nutrir, enseñar y cuidar, jamás te dejará solo, es capaz de dejar sus necesidades aparte con tal de ayudarte. Siempre será empático y compasivo, aún cuando no comparte los argumentos del otro. Su mayor aprendizaje es comprender que las emociones son transitorias y que debe exteriorizarlas para aprender a manejarlas.

Amor:

Debes poner los límites necesarios cuando una persona te hace daño, no importa cuál sea su papel en tu vida, si quieres conservar tu libertad, tu esencia y tu autenticidad debes decir lo que sientes y decirle a cada quién hasta dónde puede intervenir u opinar en tu vida.

Dinero:

Cuando confías en el universo te das cuenta de que todo está cubierto, sin embargo, con Mercurio en tu signo te puedes sentir mucho más dudoso y racional que de costumbre, así que úsalo para tu beneficio y no para que te abrume o para que te llene de miedos innecesarios.

Salud:

Debes quitarte de tu espalda todos esos pesos con los que cargas y que realmente quitan bienestar y alegría a tu vida. Ponerte de primero es esencial para conectar con tu esencia, no lo olvides: entre mayor el equilibrio, más salud llevas a tu cuerpo.

Consejo:

Tu esencia hace que te sientas libre, feliz y lleno de vida, pero la dejas a un lado para cumplir las expectativas que todos tienen sobre ti.

CABRA

Las personas nacidas en los años 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Compatibles: Cerdo, conejo y Caballo.

Incompatibles: Buey y Rata.

Personalidad de la Cabra:

Tienen nobleza y bondad para brindar a todos los que le rodean, lo que los hace muy cómodos en sociedad, su benevolencia ayuda a sus allegados a evolucionar. Son reservados pero muy honestos. Aman estar rodeados de cosas bellas.

Diario:

Hoy en día de Perro de Madera Yang, te encuentras en destrucción con el Perro, controlar tus reacciones equilibrada mucho tu ambiente.

Trabajo:

No es buena idea tocar temas sensibles con tus familiares, algunas personas no tolerarán lo que se dirá. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Para que varias situaciones mejoren en tu vida, debes soltar lo que te ata al pasado. No hay avance si ves hacia atrás. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Tus relaciones personales se verán un poco afectadas, te sentirás solo y con inseguridad. Procura hacer actividades que te animen.

Dinero:

Hay mucho desequilibrio en tu día, es preferible no involucrarte en ninguna actividad que sea tan importante como lo son tus finanzas.

Consejo: Repite y recuerda: busca tu estabilidad interior. Deja fluir aquello que no puedes controlar.