Cáncer – Horóscopo del 13 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 13 de Mayo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

CÁNCER

Nacidos entre el 21 de junio al 20 de julio

El que nutre.

Capricornio es su complemento y es compatible con Escorpio y Piscis.

Cáncer es el más cercano al signo chino Cabra.

Personalidad de Cáncer:

El soñador, es el soldado que cuidará a su familia con su vida, le gusta nutrir, enseñar y cuidar, jamás te dejará solo, es capaz de dejar sus necesidades aparte con tal de ayudarte. Siempre será empático y compasivo, aún cuando no comparte los argumentos del otro. Su mayor aprendizaje es comprender que las emociones son transitorias y que debe exteriorizarlas para aprender a manejarlas.

Amor:

Te encanta estar en familia o recibir amigos en casa, te gusta todo lo que se llame hogar y que lo sientas así, el hogar es donde te encuentras con las personas que amas, el hogar puedes ser tú o pueden ser muchos, el número no importa.

Dinero:

En tu labor te distingues por siempre estar dispuesto a ayudar, a colaborar con tus jefes y compañeros, cuidado con perder el límite, debes ser muy claro, una cosa es ayudar y otra muy distinta es que se convierta en una carga día a día.

Salud:

No te desanimes ni entres en conflicto, vives intensamente las emociones, tu regente es la Luna y te afectan los cambios como a ella sus fases, reconocer e integrar esto en tu vida te hará comprender y manejar esos cambios.

Consejo:

Lo que puedes hacer es no entrar en diálogos donde la mente racional es la encargada de crear culpas y entrar en discursos que te vuelven inestable emocionalmente, simplemente ten calma.

CABRA

Las personas nacidas en los años 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Compatibles: Cerdo, conejo y Caballo.

Incompatibles: Buey y Rata.

Personalidad de la Cabra:

Tienen nobleza y bondad para brindar a todos los que le rodean, lo que los hace muy cómodos en sociedad, su benevolencia ayuda a sus allegados a evolucionar. Son reservados pero muy honestos. Aman estar rodeados de cosas bellas.

Diario:

Hoy en día de Dragón de Fuego Yang, te encuentras en un día Oficial Cerrado, no promueve buenos resultados, por lo tanto, ten en consideración las siguientes recomendaciones:

Trabajo:

El día no es adecuado para iniciar algún negocio o proyecto y, además, tu jornada podría estar llena de atrasos y situaciones que paralizarán tu proceso. Espera a un mejor día. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Intenta colorear mándalas o cualquier dibujo, los colores te transmiten mucha paz y te ayudan a liberar el estrés y volver a conectarte con la calma. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

La compañía del género masculino será muy gratificante, tendrán mucha inteligencia y alegría para brindarte en situaciones no tan buenas.

Dinero:

Puedes encontrarte con varios obstáculos en las cuestiones económicas, realizar trámites bancarios no es recomendable, ni esperar por cobros de dinero.

Consejo: “Seguir cuando crees que no puedes más, es lo que te hace diferente a los demás” –Rocky Balboa.