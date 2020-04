Cáncer – Horóscopo del 7 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 7 de Abril de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

CÁNCER

Nacidos entre el 21 de junio al 20 de julio

El que nutre.

Capricornio es su complemento y es compatible con Escorpio y Piscis.

Cáncer es el más cercano al signo chino Cabra.

Personalidad de Cáncer:

El soñador, es el soldado que cuidará a su familia con su vida, le gusta nutrir, enseñar y cuidar, jamás te dejará solo, es capaz de dejar sus necesidades aparte con tal de ayudarte. Siempre será empático y compasivo, aún cuando no comparte los argumentos del otro. Su mayor aprendizaje es comprender que las emociones son transitorias y que debe exteriorizarlas para aprender a manejarlas.

Amor:

El día es para reinventarse, no des todo por hecho, los cambios son para mejorar y así mejorar la relación con los otros, ten en cuenta a tu familia y a tu pareja.

Dinero:

Procura ser discreto, no es necesario contar todos tus logros, simplemente haces lo que debes hacer y punto, cuida tus finanzas sin recelo.

Salud:

Puedes sentir en estos momentos mucha presión, hay que poner límites, tener tiempo para laborar, tiempo para la familia o pareja y para ti, no te olvides de ti, de lo que requieres y deseas.

Consejo:

Algunas veces piensas que todo está saliendo como no quieres, no te dejes abatir por el pesimismo, no pienses que todo está mal contigo, así como ves todo lo bueno en los demás, mira todo lo bueno que hay en ti.

CABRA

Las personas nacidas en los años 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Compatibles: Cerdo, conejo y Caballo.

Incompatibles: Buey y Rata.

Personalidad de la Cabra:

Tienen nobleza y bondad para brindar a todos los que le rodean, lo que los hace muy cómodos en sociedad, su benevolencia ayuda a sus allegados a evolucionar. Son reservados pero muy honestos. Aman estar rodeados de cosas bellas.

Diario:

Hoy en día de Dragón de Metal Yang, te encuentras en un día oficial de establecer. Ten en cuenta las siguientes recomendaciones para sacarle provecho:

Trabajo:

Es posible que alguna respuesta que estas esperando se tarde más de lo normal, no desesperes si no llega hoy. Todo enfrentado con una buena actitud no tarda en llegar.

Salud:

Encuentra algún curso virtual que te nutra el conocimiento, estar en contacto con computadora activara el elemento Metal que rige el día. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Tus relaciones más fuertes y sólidas son con las mujeres, te brindaran lealtad y nobleza que resultara favorecedora.

Dinero:

Puede haber inconvenientes relacionados con procesos bancarios, las cosas se te atrasaran y tendrás que organizar tu agenda acorde a nuevos planes.

Consejo: “El que no tiene paciencia ante pequeñas dificultades, fracasa ante grandes problemas” –Confucio.