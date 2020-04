Cáncer – Horóscopo del 16 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 16 de Abril de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

CÁNCER

Nacidos entre el 21 de junio al 20 de julio

El que nutre.

Capricornio es su complemento y es compatible con Escorpio y Piscis.

Cáncer es el más cercano al signo chino Cabra.

Personalidad de Cáncer:

El soñador, es el soldado que cuidará a su familia con su vida, le gusta nutrir, enseñar y cuidar, jamás te dejará solo, es capaz de dejar sus necesidades aparte con tal de ayudarte. Siempre será empático y compasivo, aún cuando no comparte los argumentos del otro. Su mayor aprendizaje es comprender que las emociones son transitorias y que debe exteriorizarlas para aprender a manejarlas.

Amor:

Tu familia es muy importante y en este momento es fundamental el apoyo que les brindes, si es desde la distancia o si es desde la cercanía, cuentan contigo y tu con ellos.

Dinero:

Tienes todo cubierto y sabes que todo fluye, lo más importante es no entrar en crisis innecesarias, el mundo requiere personas que eleven su energía con vibraciones positivas.

Salud:

En tus pausas activas recuerda estirar los músculos del cuerpo, buscar tranquilidad y calma es lo más importante. No estés solo con tus pensamientos, hay muchas personas que pueden ayudarte.

Consejo:

El momento es adecuado para disfrutar en compañía o soledad, escucha lo que tu alma dispone y hazlo, meditar ayuda a calmar los diálogos internos que te atormentan.

CABRA

Las personas nacidas en los años 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Compatibles: Cerdo, conejo y Caballo.

Incompatibles: Buey y Rata.

Personalidad de la Cabra:

Tienen nobleza y bondad para brindar a todos los que le rodean, lo que los hace muy cómodos en sociedad, su benevolencia ayuda a sus allegados a evolucionar. Son reservados pero muy honestos. Aman estar rodeados de cosas bellas.

Diario:

Hoy en día de Buey de Tierra Yin, te encuentras en choque con el Buey, piensa con calma antes de tomar alguna decisión.

Trabajo:

Puede que todo se complique hoy, tendrás un día con varios obstáculos que pondrán a prueba tu paciencia y tu capacidad de adaptarse. No te centres en la angustia.

Salud:

Conserva tu mente siempre enfocada en algo interesante, se muy productivo/a y verás como comienzas a olvidar cosas que te bajaban de ánimo. Distraerse y divertirse son una de las mejores terapias. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Realiza una sesión de amor contigo mismo y quítate de encima ese sentimiento de tristeza que no te deja avanzar. Cuando comiences a hacerlo seguido todo empezará a aclarase.

Dinero:

No confíes ni pongas tu dinero en juegos del azar o en empresas que no están estables, piensa muy bien antes de invertir tu dinero.

Consejo: ¡A mirar hacia adelante, que para atrás ya dolió lo suficiente!