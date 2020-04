Cáncer – Horóscopo del 14 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 14 de Abril de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

CÁNCER

Nacidos entre el 21 de junio al 20 de julio

El que nutre.

Capricornio es su complemento y es compatible con Escorpio y Piscis.

Cáncer es el más cercano al signo chino Cabra.

Personalidad de Cáncer:

El soñador, es el soldado que cuidará a su familia con su vida, le gusta nutrir, enseñar y cuidar, jamás te dejará solo, es capaz de dejar sus necesidades aparte con tal de ayudarte. Siempre será empático y compasivo, aún cuando no comparte los argumentos del otro. Su mayor aprendizaje es comprender que las emociones son transitorias y que debe exteriorizarlas para aprender a manejarlas.

Amor:

Deseas conectarte con tus raíces, conocer más de tu familia, esta época es propicia para que reconozcas todo lo que hay de ellos en ti y comprendas muchas cosas que han sucedido y no tienen explicación.

Dinero:

En tu labor sientes que tienes más responsabilidades y la remuneración no es suficiente para ti, pon límites antes de que tu labor se convierta en una carga.

Salud:

Ejercicio, alimentación saludable, todo lo que desees para sentirte mejor y saber que esto pronto termina para salir más fortalecido.

Consejo:

Es primordial que tengas calma, prioratices lo que realmente quieres y búscalo, no pienses más.

CABRA

Las personas nacidas en los años 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Compatibles: Cerdo, conejo y Caballo.

Incompatibles: Buey y Rata.

Personalidad de la Cabra:

Tienen nobleza y bondad para brindar a todos los que le rodean, lo que los hace muy cómodos en sociedad, su benevolencia ayuda a sus allegados a evolucionar. Son reservados pero muy honestos. Aman estar rodeados de cosas bellas.

Diario:

Hoy en día de Cerdo de Fuego Yin, te encuentras triangulando con el Cerdo y el Conejo, aprovecha al máximo lo que el universo tiene para ti.

Trabajo:

Hacer una reunión de trabajo virtual y hablar sobre temas de importancia en tu área laboral hará que todos se beneficien de las ideas compartidas. Tus opiniones generan mucho valor, inténtalo.

Salud:

Es un excelente día para poner el pensamiento a fluir, deja que algún libro, película, serie o documental te abra los ojos y te dé un poquito más de conocimiento. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Eres digno de confianza y siempre estás dispuesto/a a ayudar a los demás, tu compasión y tu amabilidad son tus grandes características, úsalas para siempre hacer el bien.

Dinero:

Te preocupa la calidad de vida de los demás, si está en tu poder puedes ayudar a alguien necesitado. Te dará mucha abundancia en felicidad. Igualmente aprovecha el día para hacer algún movimiento financiero importante.

Consejo: “Solo sabiendo quienes somos podremos empezar a ser mejores para nosotros mismos y para los demás” –Jorge Bucay.