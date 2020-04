Cáncer – Horóscopo del 11 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 11 de Abril de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

CÁNCER

Nacidos entre el 21 de junio al 20 de julio

El que nutre.

Capricornio es su complemento y es compatible con Escorpio y Piscis.

Cáncer es el más cercano al signo chino Cabra.

Personalidad de Cáncer:

El soñador, es el soldado que cuidará a su familia con su vida, le gusta nutrir, enseñar y cuidar, jamás te dejará solo, es capaz de dejar sus necesidades aparte con tal de ayudarte. Siempre será empático y compasivo, aún cuando no comparte los argumentos del otro. Su mayor aprendizaje es comprender que las emociones son transitorias y que debe exteriorizarlas para aprender a manejarlas.

Amor:

Deseas conectarte con tus raíces, conocer más de tu familia, esta época es propicia para que reconozcas todo lo que hay de ellos en ti y comprendas muchas cosas que han sucedido y no tienen explicación.

Dinero:

En tu labor sientes que tienes más responsabilidades y la remuneración no es suficiente para ti, pon límites antes de que tu labor se convierta en una carga.

Salud:

Ejercicio, alimentación saludable, todo lo que desees para sentirte mejor y saber que esto pronto termina para salir más fortalecido.

Consejo:

Es primordial que tengas calma, priorices lo que realmente quieres y búscalo, no pienses más.

CABRA

Las personas nacidas en los años 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Compatibles: Cerdo, conejo y Caballo.

Incompatibles: Buey y Rata.

Personalidad de la Cabra:

Tienen nobleza y bondad para brindar a todos los que le rodean, lo que los hace muy cómodos en sociedad, su benevolencia ayuda a sus allegados a evolucionar. Son reservados pero muy honestos. Aman estar rodeados de cosas bellas.

Diario:

Hoy en día de Mono de Madera Yang, te encuentras en un día Oficial Estable, ten en cuenta las siguientes recomendaciones para aprovecharlo:

Trabajo:

No es un buen día para sentarse a crear ideas, estrategias o algún plan, lo más probable es que se te presenten contratiempos que te roben la mayoría de tu energía.

Salud:

Aliméntate con más verduras y frutas, te aportaran muchas vitaminas que tu cuerpo necesitara para llevar el día con la mejor actitud posible. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Actúas mucho desde el corazón y eso es excelente para ayudar a los necesitados, hay demasiadas formas para aportar a una buena causa, ¡prueba una! Los resultados serán duraderos y gratificantes.

Dinero:

Si tienes una acción legal o una firma de contrato pendiente es posible que se retrase mucho tiempo más, no hay que desesperarse. Nada es para mal, todo tiene su por qué.

Consejo: “La solidaridad no es un acto de caridad, sino una ayuda mutua entre fuerzas que luchan por el mismo objetivo” –Samora Machel.