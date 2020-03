Cáncer – Horóscopo del 29 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 29 de Marzo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

CÁNCER

Nacidos entre el 21 de junio al 20 de julio

El que nutre.

Capricornio es su complemento y es compatible con Escorpio y Piscis.

Cáncer es el más cercano al signo chino Cabra.

Personalidad de Cáncer:

El soñador, es el soldado que cuidará a su familia con su vida, le gusta nutrir, enseñar y cuidar, jamás te dejará solo, es capaz de dejar sus necesidades aparte con tal de ayudarte. Siempre será empático y compasivo, aún cuando no comparte los argumentos del otro. Su mayor aprendizaje es comprender que las emociones son transitorias y que debe exteriorizarlas para aprender a manejarlas.

Amor:

El amor no tiene medida, así que no intentes pensar en quiénes te aman más o menos, si te ama, te ama. Recíbelo así y lo valorarás mucho más.

Dinero:

Ahorra un poco para esos proyectos con los que sueñas, no dejes de creer en ellos ni en la probabilidad de su ocurrencia.

Salud:

Haz ejercicio constantemente, necesitas moverte para activar tu cuerpo y así producir más energía. Aunque sea difícil, no te estanques.

Consejo:

No temas a lo que sientes, no te aisles por miedo a expresarlo. Sueles ser firme pero no contigo mismo, así que sé sincero y atrévete.

CABRA

Las personas nacidas en los años 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Compatibles: Cerdo, conejo y Caballo.

Incompatibles: Buey y Rata.

Personalidad de la Cabra:

Tienen nobleza y bondad para brindar a todos los que le rodean, lo que los hace muy cómodos en sociedad, su benevolencia ayuda a sus allegados a evolucionar. Son reservados pero muy honestos. Aman estar rodeados de cosas bellas.

Diario:

Hoy en día de Cabra de Metal Yin, te encuentras triangulando con el día. ¡Energías muy positivas te rodean!

Trabajo:

Tienes gran influencia en los demás y puede provocar grandes cambios, utilízalo para generar impactos significativos en tu comunidad. Las personas te escucharan. Recurre a la virtualidad.

Salud:

Inicia tu día con un poco de estiramiento, libérate de energías negativas y cierra definitivamente puertas del pasado. Lo que sentirás luego de eso no tiene comparación.

Amor:

Es posible que sientas que estas pagando por un error cometido en el pasado, la mejor solución es ser sincero con quienes te rodean, disculparse desde el corazón y seguir hacia adelante.

Dinero:

Debido a tu triangulación no estas motivado por temas monetarios, invierte tu tiempo en encontrar la paz y armonía interior.

Consejo: Los errores de tu pasado tienen como fin guiarte, no definirte.