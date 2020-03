Cáncer – Horóscopo del 11 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 11 de Marzo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

CÁNCER

Nacidos entre el 21 de junio al 20 de julio

El que nutre.

Capricornio es su complemento y es compatible con Escorpio y Piscis.

Cáncer es el más cercano al signo chino Cabra.

Personalidad de Cáncer:

El soñador, es el soldado que cuidará a su familia con su vida, le gusta nutrir, enseñar y cuidar, jamás te dejará solo, es capaz de dejar sus necesidades aparte con tal de ayudarte. Siempre será empático y compasivo, aún cuando no comparte los argumentos del otro. Su mayor aprendizaje es comprender que las emociones son transitorias y que debe exteriorizarlas para aprender a manejarlas.

Amor:

Cuidado con esos amores falsos, dejándote llevar por el momento, crees que todo el mundo es amoroso, compasivo y comprometido como tú; hay que ponerle un poco de razón a la emoción, todo en su justo medio.

Dinero:

Puedes tomar hoy las mejores decisiones en cuanto inversiones se refiere, sabes exactamente lo que quieres y hacia donde vas.

Salud:

Cuida tu mente, muchas veces quieres comprenderlo todo, analizarlo todo, recuerda la vida es magia, déjate sorprender, así evitas dolores de cabeza.

Consejo:

Tienes las puertas abiertas para que tu prosperidad florezca, la prosperidad no es solo dinero, es familia, amigos, salud, pareja… es el mundo que te rodea y cómo aprovechas lo que tienes.

CABRA

Las personas nacidas en los años 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Compatibles: Cerdo, conejo y Caballo.

Incompatibles: Buey y Rata.

Personalidad de la Cabra:

Tienen nobleza y bondad para brindar a todos los que le rodean, lo que los hace muy cómodos en sociedad, su benevolencia ayuda a sus allegados a evolucionar. Son reservados pero muy honestos. Aman estar rodeados de cosas bellas.

Diario:

Hoy en día de Buey de Agua Yin, puedes encontrarte con mucho desánimo y aburrimiento. Estas en choque con Buey.

Trabajo:

La toma de decisiones no es tu fuerte el día de hoy, evita hacerlo. Puedes intentar concentrarte en trabajos de menos carga.

Salud:

Si sientes que los ánimos no son los mejores puedes intentar descansar más en las noches y hacer actividades que te alejen un poco de la rutina.

Amor:

Podrías chocar con una situación complicada de la cual no será fácil zafarte. Intenta escuchar y entender el punto de vista de la otra persona.

Dinero:

No formalices ningún trato o negocio que implique grandes cantidades de dinero. Desafortunadamente tu choque con el día hará que el dinero se vaya fácilmente sin dejar retornos.

Consejo: No te canses de esperar, todo lo que vale la pena necesita paciencia.