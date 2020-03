Cáncer – Horóscopo del 07 de Marzo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 7 de Marzo de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

CÁNCER

Nacidos entre el 21 de junio al 20 de julio

El que nutre.

Capricornio es su complemento y es compatible con Escorpio y Piscis.

Cáncer es el más cercano al signo chino Cabra.

Personalidad de Cáncer:

El soñador del signo cáncer, Es el soldado que cuidara a su familia con su vida, le gusta nutrir, enseñar y cuidar, jamás te dejara solo, es capaz de dejar sus necesidades aparte con tal de ayudarte; su defecto es su humor cambiante.

Amor: Vas a tener un impulso extra para animarte a mostrarte más como tu eres.

Dinero: Recuerda que el amor propio y el dinero van de la mano, asi que no despilfarres.

Salud: Tu salud está muy bien, así que no pierdas el balance.

Consejo: Aprovecha la energía del día para ser honesto contigo mismo respecto a lo que permites de otros.

CABRA

Las personas nacidas en los años 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Compatibles: Cerdo, conejo y Caballo.

Incompatibles: Buey y Rata.

Personalidad de la Cabra:

Tienen nobleza y bondad para brindar a todos los que le rodean, lo que los hace muy cómodos en sociedad, su benevolencia ayuda a sus allegados a evolucionar. Son reservados pero muy honestos. Aman estar rodeados de cosas bellas.

Diario:

Hoy en día de Gallo de Tierra Yin, no se promueven acciones positivas.

Trabajo:

Si tenías pensando hacer algún tipo de remodelación en tu hogar, es preferible dejarlo para un día de remover.

Salud:

Actividades que te conecten con la serenidad son muy buenas para hoy. Medita o practica yoga.

Amor:

Vive tus relaciones pacíficamente, no caigas en conflictos sin sentido.

Dinero:

No generes gastos de grandes sumas. Concéntrate en la planeación de tus proyectos.

Consejo: La vida es tan simple como inhalar y exhalar.