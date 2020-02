Cáncer – Horóscopo de 7 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 7 de febrero de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

CÁNCER

Nacidos entre el 21 de junio al 20 de julio

El que nutre.

Capricornio es su complemento y es compatible con Escorpio y Piscis.

Cáncer es el más cercano al signo chino Cabra.

Personalidad de Cáncer:

El soñador del signo cáncer, Es el soldado que cuidara a su familia con su vida, le gusta nutrir, enseñar y cuidar, jamás te dejara solo, es capaz de dejar sus necesidades aparte con tal de ayudarte; su defecto es su humor cambiante.

Amor: Tienes un nuevo amor y gozarás de una noche tranquila en buena compañía.

Dinero: Sientes que es tiempo de cambiar, quieres un nuevo negocio.

Salud: Estas un poco triste por decisiones que has estado tomando para tu bien, no te aflijas, porque al final habrás ganado paz y eso es saludable.

Consejo: Lo que no cambia, se extingue.



CABRA

Las personas nacidas en los años 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Compatibles: Cerdo, conejo y Caballo.

Incompatibles: Buey y Rata.

Personalidad de la Cabra:

Tienen nobleza y bondad para brindar a todos los que le rodean, lo que los hace muy cómodos en sociedad, su benevolencia ayuda a sus allegados a evolucionar. Son reservados pero muy honestos. Aman estar rodeados de cosas bellas.

Diario:

Hoy en día del Dragón de Metal Yang, se enredaron un poco las cosas, no te dejes abrumar y busca ayuda para resolver los problemas, especialmente mujeres.

Trabajo:

Hoy no es bueno iniciar proyectos grandes, evita compromisos el dia de hoy.

Salud:

No es un buen día para arrancar dietas ni ejercicios.

Amor:

Hoy presentamos contratiempos y las cosas se retrasaran bien, mantente bien comunicado.

Dinero:

No es un buen dia para invertir ni prestar dinero.

Consejo: Existen días para actuar y otros para esperar, hoy es un día para esperar.