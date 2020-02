Cáncer – Horóscopo de 27 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 27 de febrero de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

CÁNCER

Nacidos entre el 21 de junio al 20 de julio

El que nutre.

Capricornio es su complemento y es compatible con Escorpio y Piscis.

Cáncer es el más cercano al signo chino Cabra.

Personalidad de Cáncer:

El soñador del signo cáncer, Es el soldado que cuidara a su familia con su vida, le gusta nutrir, enseñar y cuidar, jamás te dejara solo, es capaz de dejar sus necesidades aparte con tal de ayudarte; su defecto es su humor cambiante.

Amor: No te puedes permitirte aplazar el amor, si tienes a alguien en mente debes tomar coraje y contactarlo/a.

Dinero: No permitas que las malas decisiones del pasado te pasen la cuenta, eres mejor que la persona que cometió ese error en el pasado, comenzando porque ya tienes la experiencia.

Salud: El día de hoy te sentirás muy estresado, busca maneras de canalizar el estrés, preferiblemente con actividades físicas.

Consejo: Quien no conoce su pasado, esta sentenciado a revivirlo. -Napoleón B.



CABRA

Las personas nacidas en los años 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Compatibles: Cerdo, conejo y Caballo.

Incompatibles: Buey y Rata.

Personalidad de la Cabra:

Tienen nobleza y bondad para brindar a todos los que le rodean, lo que los hace muy cómodos en sociedad, su benevolencia ayuda a sus allegados a evolucionar. Son reservados pero muy honestos. Aman estar rodeados de cosas bellas.

Diario:

Hoy en día de Rata de Metal Yang, tu dia es muy positivo porque triangulas con Conejo y Cerdo.

Trabajo:

No te dejes llevar por situaciones que no van contigo en tu área laboral, podrías envolverte en algo que no te conviene.

Salud:

El universo te escucha y te toma en cuenta, no lo olvides. Orar y meditar es tu mejor herramienta para llevar el dia de manera serena.

Amor:

Es mejor aclarar tus sentimientos antes de tomar alguna decisión el dia de hoy. Evita actuar impulsivamente.

Dinero:

El flujo de dinero no es recomendable para hoy, debido a que puede haber situaciones de desequilibrio en tu entorno.

Consejo: No hay cuesta arriba, sin cuesta abajo.