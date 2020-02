Cáncer – Horóscopo de 22 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 22 de febrero de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

CÁNCER

Nacidos entre el 21 de junio al 20 de julio

El que nutre.

Capricornio es su complemento y es compatible con Escorpio y Piscis.

Cáncer es el más cercano al signo chino Cabra.

Personalidad de Cáncer:

El soñador del signo cáncer, Es el soldado que cuidara a su familia con su vida, le gusta nutrir, enseñar y cuidar, jamás te dejara solo, es capaz de dejar sus necesidades aparte con tal de ayudarte; su defecto es su humor cambiante.

Amor: Alguien cercano a ti te va a necesitar, no dudes en ayudarlo y compartir tu experiencia, puede que seas el único que le brinde solución.

Dinero: Tu trabajo cambiara de rumbo, pero en tu interior. Empezaras a disfrutar mas lo que haces.

Salud: La mala alimentación te pasara factura mas pronto de lo que crees si no cambias esos hábitos.



Consejo: Obrar bien te dará una de las mas grandes satisfacciones.

CABRA

Las personas nacidas en los años 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Compatibles: Cerdo, conejo y Caballo.

Incompatibles: Buey y Rata.

Personalidad de la Cabra:

Tienen nobleza y bondad para brindar a todos los que le rodean, lo que los hace muy cómodos en sociedad, su benevolencia ayuda a sus allegados a evolucionar. Son reservados pero muy honestos. Aman estar rodeados de cosas bellas.

Diario:

Hoy en día de Cabra de Madera Yin, estas en todo tu esplendor. Las energías te rodean.

Trabajo:

Reuniones con compañeros de trabajo puede ser beneficioso el dia de hoy, tienes pode de convocatoria. Preferiblemente llama con los que más conectas.

Salud:

Tienes el poder en tus manos para iniciar nuevas prácticas y conocer nuevas habilidades que no sabías que tenías.

Amor:

Tienes la voluntad de decidir qué quieres hacer, no está mal decir que no. Estar en lugares que no van contigo solo traerán situaciones contraproducentes.

Dinero:

Buen día para aprovechar descuentos o situaciones donde puedas discutir el precio de algún producto. Tienes influencia en tu capacidad de convencimiento.

Consejo: Triangulas con Conejo y Cerdo, potencializa tu lado amoroso.