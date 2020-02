Cáncer – Horóscopo de 13 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 13 de febrero de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

CÁNCER

Nacidos entre el 21 de junio al 20 de julio

El que nutre.

Capricornio es su complemento y es compatible con Escorpio y Piscis.

Cáncer es el más cercano al signo chino Cabra.

Personalidad de Cáncer:

El soñador del signo cáncer, Es el soldado que cuidara a su familia con su vida, le gusta nutrir, enseñar y cuidar, jamás te dejara solo, es capaz de dejar sus necesidades aparte con tal de ayudarte; su defecto es su humor cambiante.

Amor: Dia de tensión con tu pareja, quien te dice que prefieres andar con tus amigos.

Dinero: Cada región tiene su propia cultura, lo que para ti es normal, para otro puede ser ofensivo, ten eso muy en cuanta a la hora de hacer negocios con el extranjero.

Salud: Molestias producidas por el stress.

Consejo: No puedes ser el salvador de todos.

CABRA

Las personas nacidas en los años 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Compatibles: Cerdo, conejo y Caballo.

Incompatibles: Buey y Rata.

Personalidad de la Cabra:

Tienen nobleza y bondad para brindar a todos los que le rodean, lo que los hace muy cómodos en sociedad, su benevolencia ayuda a sus allegados a evolucionar. Son reservados pero muy honestos. Aman estar rodeados de cosas bellas.

Diario:

Hoy en día de Perro de Fuego Yang, es momento de dejar de pensar y ponerse a trabajar.

Trabajo:

Puede haber un malentendido en el trabajo hoy, te sentirás indefenso y no sabrás explicarte ante lo sucedido.

Salud:

Estás propenso a la inestabilidad y te encuentras fuera de tu elemento. Trata de hacer cosas que te hagan sentir en paz para así nivelarte.

Amor:

Es recomendable pasar un tiempo a solas, ya que el dia de hoy las relaciones no son tu fuerte. Estarás muy incómodo por situaciones del pasado, es hora de dejar ir.

Dinero:

Cuando tienes todos los datos para actuar frente a una transacción económica es mejor actuar, así no dejas pender negocios importantes.

Consejo: Un dia mejor para resolver tus conflictos es el dia Cerdo o Conejo, ¡no desesperes!