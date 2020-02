Cáncer – Horóscopo de 11 de febrero de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 11 de febrero de 2020

Los signos de Agua son los emocionales del Zodiaco.

CÁNCER

Nacidos entre el 21 de junio al 20 de julio

El que nutre.

Capricornio es su complemento y es compatible con Escorpio y Piscis.

Cáncer es el más cercano al signo chino Cabra.

Personalidad de Cáncer:

El soñador del signo cáncer, Es el soldado que cuidara a su familia con su vida, le gusta nutrir, enseñar y cuidar, jamás te dejara solo, es capaz de dejar sus necesidades aparte con tal de ayudarte; su defecto es su humor cambiante.

Amor: Tu pareja hoy se comporta tan amable, tan protectora y eso te encanta.

Dinero: Aun te toca cuidar el dinero de otros, pero hoy tienes la oportunidad de expresarte y las ganancias no se hacen esperar, buen momento para pedir prestamos.

Salud: Te miras al espejo y te notas avejentado, tranquilo, solo requieres descansar y hoy por fin lo haces.

Consejo: Te lo mereces.

CABRA

Las personas nacidas en los años 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Compatibles: Cerdo, conejo y Caballo.

Incompatibles: Buey y Rata.

Personalidad de la Cabra:

Tienen nobleza y bondad para brindar a todos los que le rodean, lo que los hace muy cómodos en sociedad, su benevolencia ayuda a sus allegados a evolucionar. Son reservados pero muy honestos. Aman estar rodeados de cosas bellas.

Diario:

Hoy en día de Mono de Madera yang, se presentan contratiempos.

Trabajo:

Los conflictos abundan en tu lugar de trabajo, ten paciencia no caigas en desespero.

Salud:

Rabias e impaciencia afectarán tu aparato digestivo, consume mucha agua.

Amor:

No es día para casarse, todo puede complicarse, apóyate en días conejo y cerdo.

Dinero:

No te excedas en lujos en día mono, tus finanzas pueden verse afectadas.

Consejo: Es importante Mantenerte calmado y relajado en día de conflicto.