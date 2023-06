Verano 2023: ¿Cuál es la tendencia en uñas para este año?

Cuando llega el verano, la vida es más feliz y divertida. Vacaciones, paseos, arena, playa, sol, y por su puesto la oportunidad perfecta para lucir atrevidas y sensuales. Parte del look veraniego son las uñas y en el siguiente artículo te contaremos algunas de las tendencias para llevarlas en este verano 2023.

El color en toda su explosión

En este verano 2023 todos los colores son validos de usar, pero los que están marcando la moda son los tonos pastel, sobre todo el color rosa, en todas sus versiones. Con la película de Barbie, este el boom de las manicuras. También la técnica se está imponiendo con toda su creatividad. Combinar un tono discreto con el de un color más llamativo, está logrando el equilibrio perfecto entre lo elegante y lo atrevido en la decoración de las uñas.

Una uña color nude por ejemplo, puede decorarse con unos bellos tonos color vitamina (amarillo limón, mandarina, verde lima, o rojo coral), y quedará una manicura minimalista, pero preciosa.

El largo de las uñas

Viene con mucha fuerza la naturalidad y la sencillez por lo que las uñas medianamente cortas serán las protagonistas de este verano. Una manicura menos elaborada, ofrece menor mantenimiento, y si se está de vacaciones obviamente son perfectas pues no hay mucho tiempo para dedicarles. No obstante, habrá quienes quieran lucir unas uñas extralargas naturales o acrílicas, y también son bonitas siempre y cuando estén bien realizadas, y no rayen en lo burdo y corriente.

Estilos de Manicura

Uñas Glazed o de cromo iridiscente

Esta manicura da un aspecto holográfico, que con los rayos del sol se convierte en foco de atención, destacando ese bronceado que se adquiere con el sol ¿Quieres subir de nivel tus uñas para el verano? Opta por un polvo de cromo perlado iridiscente con destellos de rosa, azul y púrpura, dice el artista de uñas Miki Higuchi a ELLE. Brillará bajo la luz del sol, dando energía “mermaidcore”, como lució Halle Bailey en los Oscar 2023.

Francesas en color pastel

Es una manicura que viene de la tradicional, la variación para este verano 2023, es la forma y el contraste con colores diferentes. Las hay francesa invertida, diagonal, ladeado, de onda, mezclada en mate y brillo, con oro o con plata.

“Hice una manicura francesa en tono pastel en la pasarela Brandon Maxwell SS2023”, dijo Jin Soon Choi a ELLE. “En lugar de tener colores pastel en toda la uña, que puede parecer un poco primaveral, simplemente pinta una delicada línea francesa sobre un esmalte de uñas puro y neutro”.

Baby boomer o degrade de color

Las uñas baby boomer fueron tendencia en 2022 y siguen en este año. De acuerdo con el portal Listísima, un degrade es perfecto para el verano si se utilizan los tonos pastel o neón. Al diseño se le pueden agregar detalles que hagan más especial la manicura, como polvos iridiscentes, piedras, y diseños 3D.

Listísima publica que la técnica para conseguir este look es sencilla, pero requiere un poco de paciencia y habilidad. Lo primero que se hace es aplicar una base en la uña, preferiblemente de un tono natural o nude. Luego, con la ayuda de una esponja, se aplica el esmalte blanco en la punta de la uña, difuminándolo hacia el resto de la uña. Este proceso se repite varias veces hasta lograr el efecto deseado.

Uñas Flúor

Como ocurre con las uñas de la gama pastel, las de colores flúor son imprescindibles durante el verano porque realzan el bronceado y encajan muy bien con la paleta de la temporada a la hora de vestir. Se llevarán, un año más, con uñas francesas de todo tipo, en combinación con una base natural, pero también en diseños estilo baby boomer, jugando con originales degradados, según Listísima.

Clean nails

De diseño limpio, discreto, pulcro y muy minimalistas, estas uñas se llevan cortas y maquilladas en colores neutros. Colores traslúcidos y el nude son los más utilizados en esta técnica, según Vogue.

Milky nails

Una variante de la anterior tendencia. Es una manicura limpia, sobria y discreta que pretende conseguir un efecto lechoso, con una para transparente y colores entre rosas pálidos, blancos y nudes claros, según Mujer Hoy.

Skittle nails

Las skittle nails son manicuras divertidas, y que salen con cualquier atuendo que se quiera lucir. En esta técnica cada uña va pintada con un color diferente en tono pastel o flúor. Como su nombre lo dice, es una inspiración de los caramelos masticables estadounidenses Skittles, que viene surtidos en toda una gama de colores, de acuerdo con El Mundo.

