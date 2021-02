TIPS: Maquillaje para lucir bella en video llamadas

No cabe duda que ha muchos de nosotros nos ha cambiado la vida desde que empezó la pandemia. La parte laborar ha sido una de ellas. Más de uno sigue trabajando desde casa y las reuniones virtuales se han convertido parte del trabajo. Aquí tenemos lo productos de M.A.C que son perfectos para lucir un look fresco en las video llamadas.

El nuevo M.A.C – Pro Longwear Paint Pot – es perfecto para lucir radiante en las video llamadas. Así sean para reuniones de trabajo o con amigos, hasta con tu amado.

Los paint pots son la sombras más versátiles (crema a polvo) de la marca, son duraderas y cuentan con un difuminador de ojos (eye primer) integrado que es perfecto para un look muy fácil de hacer.

Lo que tienes que saber:

M.A.C Pro Longwear Paint Pots



Los productos Pro Longware Paint Pot están disponibles en maccosmetics.com por $23

A continuación puedes ver las diferente opciones de colores que puede elegir como tu favorito:

Black Mirror: Black (Matte)

Contemplative State: Beige-ochre (Matte)

Art Thera-Peachy: Soft peach (Matte)

Silver Screen: Bright silver (Shimmer)

Brick-A-Brac: Bright orange (Matte)

Layin’ Low: Creamy beige (Matte)

Vintage Selection: Frosted dirty peach (Shimmer)

Brochas:

242 Synthetic Shader Brush: $28

217 Synthetic Blending Brush: $28

La nueva base M.A.C Studio Fix Tech Cream-to-Powder Foundation $36

Una combinación de tres sistemas – agua, emolientes y polvos – se desliza sobre la piel como una emulsión suave y cremosa con una textura transformadora y ligera. La innovadora fórmula resistente al sudor y la humedad proporciona una cobertura media, lo que permite un sombreado fiel a la piel desde muy claro hasta muy profundo en un acabado mate natural. Disponible en 42 tonos.

Importante

No causa acne

Hidratación inmediata y a largo plazo

Resistente al sudor y la humedad

Resistente a las líneas

Sin aceite

Uso de 12 horas

TIPS La luz es todo

La iluminación es fundamental. Si puede, siéntese frente a una ventana grande. La luz natural es casi siempre mejor que la luz artificial. (La luz artificial viene en una gran cantidad de temperaturas de color diferentes que no se notan a los ojos, pero se ven inestables en la cámara). Asegúrese de que la fuente de luz esté frente a usted, no detrás de usted, para que no se recorten accidentalmente.

La cámara tiene que estar recta

La mayoría de nosotros sentimos que tenemos un lado bueno y uno malo. Con Zoom, eso no importa mucho, pero la altura de su teléfono o computadora portátil sí. Nadie quiere mirar tu nariz. Presta atención también a lo que hay detrás de ti: en el caso de Katey, paredes llenas de productos de belleza. Para una llamada de trabajo, un fondo más neutral puede ser mejor.

Ropa de color

El negro de pies a cabeza es mi manta de seguridad, pero se ve horrible en la cámara. Lo mismo ocurre con los patrones ocupados como cuadros, flores y rayas diminutas, que pueden tener un efecto muaré. Aquí es donde se sigue el ejemplo de los presentadores de noticias, que casi siempre visten con colores sólidos y brillantes. Negocios arriba, ropa de dormir abajo, nunca lo diré.