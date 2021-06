TIP: ¿Cómo alargar las pestañas con máscara?

Sin duda los ojos se convirtieron en el centro de la cara por el uso de las mascarillas. Y si anda buscando una máscara que alargue sus pestañas, te contamos que M.A.C acaba de lanzar una nueva mascara que asegura elevar las pestañas por sus fibras. La Magic Extension 5mm Fiber Mascara eleva las pestañas a nuevos niveles de aumento por sus por sus fibras de 5mm. Además el cepillo cónico otorga a las pestañas un aspecto realmente surrealista, con niveles sobrenaturales de estiramiento, grados de dimensión dramáticos y un volumen escandaloso desde la raíz hasta las puntas.

Así que no es necesario usar pestañas postizas cuando este mascara asegura tener una fórmula que va más allá de las extensiones de pestañas. Este mascara alarga sus pestañas de una forma real y halagadora. Pues resulta que tiene un polvo Crystal Elixir que amplifica el color para intensificar el pigmento entintado de las pestañas, proporciona un efecto levantador de pestañas para un rizo instantáneo que abre los ojos y un toque acondicionador de un derivado del aceite de oliva.

Lo que tienes que saber sobre el Magic Extension 5mm Fibre Mascara:

La compañía realizó un estudio entre 108 mujeres y esto son los resultados.

El 90% dijo que las pestañas logran un volumen irreal y exagerado.

El 94% dijo que las pestañas se ven más largas, llenas y levantadas.

Las fibras de 5 mm brindan un volumen y una longitud surrealistas

Se puede usar todo el día

Entra aquí para encontrar el mascara Magic Extension 5mm Fibre Mascara que ya está a la venta por $25.

Tras el lanzamiento del nuevo máscara, los comentarios no se han hecho esperar. “Cuando se trata de maquillaje, soy una chica de rímel de principio a fin. Es en lo que paso más tiempo cuando se trata de mi rutina de maquillaje, especialmente porque tengo el pelo rojo y mis pestañas reales son básicamente translúcidas LOL. Lo que más me gusta de esta máscara de pestañas es la facilidad de aplicación. Las fibras se unen rápidamente para darle casi instantáneamente pestañas más largas, parecidas a extensiones. Si accidentalmente entra en contacto con su piel, se desprende rápidamente. Lo más importante que no me gustó fue el diseño de la varita. Puede facilitar la aplicación del rímel/fibras, pero también facilita la creación de pestañas grumosas en forma de “araña”. Cuanto más rímel apliques, más tiempo aparecerán. Sin embargo, esto creó pequeñas escamas negras que cayeron sobre las mejillas durante todo el día”, escribió una usuaria en la pagina de M.A.C. Otra añadió:”¡Me gustan mis pestañas! ¡Son tan largas! ¡Mi look cambia de inmediato! ¡Rímel en un frasco muy bonito! ¡El cepillo es muy cómodo de usar! ¡Deberías probarlo con seguridad!”