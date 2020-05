Aries – Horóscopo de 29 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 29 de Mayo de 2020

Los signos de fuego son los pasionales del Zodiaco.

ARIES:

Nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril.

Es el iniciador.

Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Aries es el más cercano al signo chino Dragón.

Personalidad de Aries:

Su característica principal es iniciar, es un luchador nato, impaciente, cuando algo le gusta no descansara hasta alcanzarlo, pero una vez que lo logra se aburre y lo deja. Libra es su signo complementario, es compatible con Leo y Sagitario.

Amor:

Cuando piensas en el amor de pareja o de familia te sientes vulnerable, crees que, si no tienes el control de sus vidas nada les va a resultar bien, hay que permitir que cada uno sea quien quiere ser. El amor es guía.

Dinero:

La prosperidad se entiende desde el merecimiento, no es el merecimiento simplemente porque sí, es el merecimiento por ser auténtico, por tener la certeza de que has hecho lo que te corresponde y escuchas tu esencia desde la intuición.

Salud:

Cuida tus ojos, ten presente que en las pausas activas puedes hacer ejercicios que te ayuden a descansarlos. Lo mismo tu cuello, activa la circulación a través de masajes, relaja el cuello y tus ojos descansan.

Consejo:

No es necesario ser tan estricto solo por ganar un punto, se trata de ser amoroso con la personas que te rodean, cambia tu actitud y la de ellos cambian hacia ti.

DRAGÓN

Las personas nacidas en los años 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Compatibles: Rata, Mono y Gallo.

Incompatibles: Perro y Conejo.

Personalidad del Dragón:

La magnética y poderosa personalidad del signo Dragón, lo lleva a ser centro de atención a los sitios a donde llega. Tienen una imaginación grandiosa que los lleva a crear proyectos grandiosos. Son muy ambiciosos y competitivos en el área laboral.

Diario:

Hoy en día de Mono de Agua Yang, te encuentras Triangulando en día de Balance, es apropiado cuando se necesita para resultados balanceados, ten en cuentas estas recomendaciones en tu día.

Trabajo:

Tienes las capacidades de un líder y debes aprovecharlo para destacarte en tu trabajo, ser sensato con enfrentamientos, la gente te seguirá así que tomar el papel de líder será la clave.

Salud:

Debes relajarte, un buen baño o si puedes actividades que requieran de agua te ayudarán. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre y dificultad para respirar.

Amor:

Hoy es un buen día para compartir con tus seres queridos, aprovecha que te encuentras con una energía favorable para recuperar esa relación que te roba el sueño.

Dinero:

No tengas miedo en tomar una decisión importante, debes ser muy valiente y con iniciativa el día de hoy, la energía del día te apoya.

Consejo: No te permitas que las cosas que quieres te hagan olvidar de las cosas que tienes.